Zonnepanelen en een digitale meter? Dan heb je recht op een compensatiepremie

Karen (35) en Bram (36) bouwden luxe sprookjes­hut in een bos in Retie: “Zelfs de dakpannen zijn van hout gemaakt”

2 augustus Deze zomer kijkt onze woonexpert Björn Cocquyt elke week binnen in een bijzonder tweede verblijf. Hoewel Karen en Bram met hun gezin maar tien kilometer verderop wonen, lijkt het alsof ze in de Kempische bossen in een andere wereld vertoeven. “ “We genieten van hetzelfde comfort als thuis: koken op gas, centrale verwarming, stromend water, een toilet dat doorspoelt. Alleen een tv en wifi ontbreken. Maar dat is een bewuste keuze.”