Zonnepanelen die naar het zuiden gericht zijn, leveren het meeste energie op. Toch worden ze nog amper zo geplaatst: waarom is dat zo?

Moeten zonnepanelen altijd naar het zuiden gericht liggen?

Het staat vast dat zonnepanelen die naar het zuiden gericht liggen het hoogste rendement opleveren. Zuidelijk gerichte zonnepanelen zijn namelijk recht naar de zon gericht wanneer ze het sterkst schijnt. En dat vertaalt zich in extra veel opgewekte energie. Omdat het rendement zo hoog ligt, zal je de zonnepanelen ook sneller terugverdienen.

Dan moeten zonnepanelen altijd naar het zuiden gericht liggen, toch? Niet helemaal. Er zijn ook redenen om de zonnepanelen meer naar het oosten en het westen te richten.

Wat zijn de voordelen van zonnepanelen die richting het oosten of het westen liggen?

Het probleem met zuidelijk gerichte zonnepanelen is dat ze de meeste energie produceren rond het middaguur. Gezinnen hebben echter vooral energie nodig in de late namiddag, wanneer iedereen terug thuis is na een werk- of schooldag. Op dat moment produceren zonnepanelen die naar het zuiden gericht zijn echter nog amper elektriciteit. Dat betekent dat je minder energie bespaart en nog steeds energie vanop het net zal moeten aankopen.

Kies je voor zonnepanelen die naar het oosten en westen georiënteerd zijn, dan zullen de zonnepanelen op een veel gelijkmatigere manier energie opwekken. Zo kan je de energiepiek op het middaguur omzeilen en geniet je ook in de late namiddag nog van zonne-energie.

Tip: Lees hier hoe je zelf zoveel mogelijk energie opwekt met jouw zonnepanelen.

Wie van plan is om een grote zonnepaneleninstallatie te plaatsen die meer dan 10.000 kWh opwekt, stapt zelfs beter af van zuidelijk gerichte zonnepanelen. Een omvormer heeft namelijk een maximaal vermogen van 10.000 kWh. Tijdens een middagpiek zou die waarde overschreden kunnen worden.

Daarnaast zijn er nog andere redenen om te kiezen voor oostelijk of westelijk gerichte zonnepanelen. Is de helling van het zuidelijk gerichte dak te steil? Of valt er veel schaduw op het stuk dak dat naar het zuiden gericht is? Dan is het waarschijnlijk slimmer om de zonnepanelen op een andere plek te laten installeren.

Ga je binnenkort zonnepanelen leggen? Let op deze aandachtspunten.

En wat met zonnepanelen op platte daken?

Zonnepanelen produceren in ons land de meeste elektriciteit wanneer de hellingshoek van het dak tussen de 30 en 45 graden schommelt. Zowat elk dak in Vlaanderen is geschikt voor zonnepanelen. Zolang het dak niet te steil is, zullen de zonnepanelen uitstekend presteren.

Maar ook op platte daken kan je zonnepanelen leggen. De installateur zal in dat geval zorgen voor een kunstmatige helling. De zonnepanelen worden bevestigd aan een stevig, metalen frame met de ideale hellingshoek.

Zonnepanelen op platte daken zullen wel wat meer gespreid moeten worden. Wanneer de zon lager aan de hemel staat, werpt de eerste rij zonnepanelen namelijk een schaduw op de volgende rij. Dat verlaagt niet alleen het rendement, maar is ook schadelijk voor de zonnepanelen. Het plat dak moet daarom groot genoeg zijn om voldoende zonnepanelen te kunnen installeren, al kan het schadelijke effect van de schaduw ook verholpen worden met dioden.

Kunnen zonnepanelen op elk dak?

Zonnepanelen kan je dus ook richten naar het oosten of het westen. Het heeft zelfs voordelen om dat te doen. Bovendien kunnen zonnepanelen ook op steile, schaduwrijke of minder gunstig gepositioneerde daken voldoende zonne-energie opwekken. Zolang het rendement van de zonnepanelen meer dan 50 procent bedraagt, is het een goed idee om zonnepanelen te installeren. Elk dak is anders. Een expert kan met je nagaan hoe geschikt jouw dak is voor zonnepanelen en waar ze het beste geïnstalleerd worden.

Lees ook op Livios: