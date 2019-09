Zonneboilers: dit zijn de 5 grootste misverstanden Redactie

Bron: Livios 1 Livios Met een zonneboiler kan je flink besparen op je warmwaterfactuur. Toch is het aantal toegekende premies voor zonneboilers het afgelopen jaar gedaald. Blijkbaar bestaan er heel wat misvattingen over deze hernieuwbare energiebron. Met een zonneboiler kan je flink besparen op je warmwaterfactuur. Toch is het aantal toegekende premies voor zonneboilers het afgelopen jaar gedaald. Blijkbaar bestaan er heel wat misvattingen over deze hernieuwbare energiebron. Bouwsite Livios vroeg aan Belsolar, de Belgische zonneboilerassociatie, om ze op te lijsten.

Misverstand 1: als de zon niet schijnt, heb je geen warm water

Een zonneboiler werkt niet via zonnewarmte, maar via zonlicht. Het systeem bestaat uit zonnecollectoren en een boiler. De zonnecollectoren plaats je op je dak, gevel of op de grond en vangen het zonlicht op. Met de energie hiervan verwarmt het de vloeistof die door de collectoren stroomt. Via een pomp gaat de opgewarmde vloeistof naar je boiler en via een warmtewisselaar wordt de warmte afgegeven aan het sanitair water. Dus ook in putje winter of bij bewolkt weer kan je met een zonneboiler je sanitair water opwarmen.

Misverstand 2: voor een zonneboiler moet je je hele verwarmingsinstallatie vervangen

Je hoeft geen ingrijpende werken uit te voeren, als je een zonneboiler plaatst. Je verwarmingsketel kan je gewoon behouden en de boiler plaats je ernaast. Als er niet voldoende zonlicht is, verwarmt je ketel het sanitair water tot op de gewenste temperatuur.

Misverstand 3: zonnecollectoren gaan snel stuk

Zonnecollectoren bestaan meestal uit borosilicaatglas en voldoen aan hoge kwaliteitseisen. Dit veiligheidsglas is zelfreinigend, warmt niet op en is bestand tegen hevige regen en hagel. Zelfs tegen de impact van een voetbal.

Misverstand 4: zonnecollectoren vergen veel onderhoud

De vloeistof die voor de warmteoverdracht zorgt tussen de collectoren en de boiler bestaat uit een mengsel van antivriesproduct en water. Deze vloeistof moet maar een keer om de drie jaar gecontroleerd en eventueel vervangen worden. Een zonneboiler gaat makkelijk 25 jaar mee. In die periode zal je misschien de pomp of het expansievat eens moeten vervangen. Lees hier hoe je een zonneboiler onderhoudt.

Misverstand 5: investering brengt niet op

Een goede richtprijs voor een complete zonneboilerinstallatie is 1.000 euro/m² zonnecollectoren, inclusief plaatsing. Voor een gemiddeld gezin volstaat 5 m² zonnecollectoren. Je investeert dus gemiddeld 5.000 euro. Maar je kan hiervoor een premie aanvragen. Zo heb je een zonneboilerinstallatie soms al terugverdiend op minder dan zes jaar tijd. Collectoren die naar het zuiden gericht zijn, in een hoek van 45°, leveren het meeste rendement op.

