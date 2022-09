Zonneboiler of warmtepompboiler: wat verdien je het snelste terug?

Livios40 procent van het water dat we dagelijks verbruiken, wordt verwarmd. Daarnaast bepaalt sanitair water onze gasfactuur voor 20 procent. Wie z’n water goedkoper wil verwarmen, kan kiezen voor een duurzamere warmtepompboiler of zonneboiler. Maar welk toestel is de beste keuze? Hoeveel kosten ze? En welke investering verdien je het snelste terug? Bouwsite Livios vroeg het aan Geert Flipts van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEA).

Dit jaar staat in het teken van de duurzaamheidsrush. Iedereen die het zich kan veroorloven, doet er alles aan om zo snel mogelijk zijn woning energiezuiniger en duurzamer te maken. In de eerste zes maanden van 2022 zijn er in ons land 9.500 zonneboilers en 9.000 warmtepompboilers verkocht. Die cijfers ontving VEA van de ATTB, de Associatie voor Thermische Technieken in België. Vorig jaar over dezelfde periode klokte de teller af op 7.400 zonneboilers en 4.400 warmtepompboilers. Dat betekent dus een forse toename dit jaar. Voor warmtepompboilers kunnen we zelfs spreken van meer dan een verdubbeling.

“Heb je nog een elektrische boiler, dan vervang je die best door een warmtepompboiler”, laat Geert Flipts ons weten. “Zo’n toestel kost ongeveer 2.500 euro. Via ‘Mijn Verbouwpremie’ kan je een premie van 450 euro bekomen. Dat betekent dus een netto-investering van 2.050 euro. Daarmee deel je de kostprijs voor het opwarmen van sanitair warm water door drie.” Lees hier meer over warmtepompboilers en andere oplossingen voor sanitair warm water.

In minder dan drie jaar terugverdiend

“Stel dat je voorheen op jaarbasis 2.000 kWh nodig had voor het opwarmen van sanitair warm water, dan is dat na het plaatsen van een warmtepompboiler nog 666 kWh. Je bespaart dus 1.334 kWh elektriciteit.

Aan de huidige kostprijs van 0,61 euro per kWh komt dat neer op 813 euro. De resterende kostprijs bedraagt 406 euro per jaar. Op minder dan drie jaar heb je dus alle kosten terugverdiend.” Met 2.000 kWh kan je 50 m³ water opwarmen of 137 liter per dag.

Nog sneller terugverdiend met zonnepanelen

Voor wie zonnepanelen heeft, is een warmtepompboiler extra interessant. “Zo kan je het resterende verbruik voor het opwarmen van je sanitair warm water nog eens halveren naar 333 kWh per jaar. Die 333 kWh aan een kostprijs van 0,61 euro per kWh levert een extra winst van 203 euro per jaar op. Want de andere helft – ook 333 kWh – kunnen de zonnepanelen in zelfverbruik rechtstreeks leveren. Iedere kWh elektriciteit die je niet moet aankopen, is een goede zaak.”

Aandachtspunt daarbij: je moet de regeling van de warmtepompboiler wel zo instellen dat die het water opwarmt op het moment dat jouw zonnepanelen produceren. Bijvoorbeeld ’s ochtends als je zonnepanelen op de oostkant liggen, over de middag bij zuidoriëntatie en tegen de avond bij westopstelling.

Minder aangewezen met klassieke condensatieketel

Voor wie beschikt over een goed werkende klassieke condensatieketel met een opslagvat of een doorstromer, is een warmtepompboiler minder interessant. “Het blijft dan interessanter om je sanitair warm water via aardgas op te warmen. De kostprijs is lager. Als je 2.000 kWh aardgas nodig hebt om je sanitair warm water op te warmen, kost je dat 2.000 kWH aan 0,22 euro per kWH of 440 euro op jaarbasis.”

In bepaalde situaties heeft ook een zonneboiler voordelen. “Heb je een installatie op fossiele brandstoffen zoals bijvoorbeeld een gascondensatieketel, dan kan het interessant zijn om een groot deel van je sanitair warm water te laten opwarmen via een zonneboiler”, aldus Geert Flipts. “Daarmee kan je op jaarbasis je verbruikskosten voor de opwarming van je sanitair warm water met ongeveer 60% verminderen. Als je nu 2.000 kWh aardgas nodig hebt, dan wordt dat met een zonneboiler maar 800 kWh. Dat betekent een jaarlijkse aardgasbesparing van 1.200 kWh aan 0,22 euro per kWh of 276 euro per jaar. Bij grote gezinnen die meer sanitair warm water verbruiken, zal de jaarlijkse besparing hoger liggen.” Lees hier hoe een zonneboiler werkt.

Voor een zonneboiler met 4 m² zonnecollectoren betaal je 5.000 euro. De Vlaamse overheid voorziet een premie van 550 euro per m². De premie bedraagt maximaal 40% van het factuurbedrag exclusief btw. In ons geval krijgen we een premie van 2.000 euro. Dat maakt de netto-investering 3.000 euro. Om recht te hebben op de premie moet je voor de installatie een beroep doen op een gecertificeerde vakman.

Als we bovenstaand voorbeeld volgen, kan je een zonneboiler terugverdienen op 11 jaar tijd.

Ook interessant met klassieke condensatieketel

“Heb je een klassieke condensatieketel, dan is het nog altijd interessant om een zonneboiler te plaatsen”, zegt Geert Flipts. “Wil je nadien je condensatieketel vervangen door een warmtepomp of een hybride warmtepomp, dan kan de zonneboiler nog altijd blijven werken. De voorwaarde is wel dat er een goede sturing van de verschillende apparaten is.”

