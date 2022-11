Zonder schade de winter door? Bescherm je woning tegen de vrieskou met deze 8 klussen

Maak je woning winterklaar

Tip 1: isoleer vloer, dak of binnenmuur

Met de huidige energieprijzen staat je thermostaat waarschijnlijk al enkele graden lager. Laten we dus al de kostbare warmte die geproduceerd wordt, ook binnenshuis houden. Heb je nog niet voldoende geïsoleerd, dan is dit een absolute must-do voor de echte winter eraan komt. Begin met je dak, want daar ontsnapt de meeste warmte. Maar ook muur- of vloerisolatie en (drie)dubbel glas maken een groot verschil. Met een spuitbus isolatieschuim maak je de kleinste gaten en kieren dicht.

Tip 2: laat waterleidingen niet bevriezen

Water dat bevriest, zet uit en daardoor kunnen je leidingen barsten en beginnen lekken. Pak daarom je leidingen in met glaswol, polyethyleenschuim of voorzie een een verwarmingskabel. Vergeet zeker je buitenkranen en die in de garage, kelder en op zolder niet, want die lopen het meeste risico.



Tip 3: plan een onderhoud van je verwarmingsketel

Is het onderhoud van je ketel al even geleden? Laat je ketel dan nakijken door een installateur of andere professional. Hij kijkt ook de drukmeter na en vult indien nodig water bij. Met een ketel die tiptop in orde is, kan je veel efficiënter en goedkoper verwarmen. Een goed onderhouden verwarmingsketel is dus alleen maar in je eigen belang. Bovendien is een onderhoudsbeurt verplicht.

Tip 4: ontlucht radiatoren

Heb je radiatoren die maar half warm worden en borrelende geluiden maken? Dan zitten er waarschijnlijk luchtbellen in de verwarmingsleidingen en radiatoren. Het systeem af en toe ontluchten en opnieuw water bijvullen is dus een goed idee. Zo voorkom je dat radiatoren moeilijker warm of zelfs helemaal niet opwarmen.

Tip 5: optimaliseer de thermostaat

Wil je je woning altijd lekker warm houden en toch je verwarmingskosten beperken? Dan vind je in je thermostaat een belangrijke bondgenoot. Door de automatische instellingen optimaal te benutten, zorg je overdag voor een aangename binnentemperatuur zonder dat je ’s nachts energie verspilt. Met een slimme thermostaat kan je je verwarming nog preciezer en efficiënter besturen, zelfs vanop afstand.

Tip 6: blijf je huis verluchten in de winter

In de winterse kou is het natuurlijk wat minder aangenaam om ramen en deuren open te zetten, maar je plukt er wel de vruchten van. Verse, droge buitenlucht is niet alleen gezonder dan vochtige binnenlucht, maar warmt ook sneller op. Een kwartier per dag ventileren is prima. Heb je een goed ventilatiesysteem? Dan zit je op dat gebied al gebakken.

Tip 7: maak dak en dakgoten vrij

Ook de buitenkant van je woning kan schade oplopen als het vriest. Door je dak en dakgoten in de herfst vrij te maken en ze ’s winters zo te houden, zorg je dat water altijd probleemloos weg kan. Zeker tijdens een langere vorstperiode kunnen sneeuw en ijs de waterafvoer blokkeren, wat heel wat schade kan opleveren. Controleer ook of je dak zelf nog in orde is, zodat de koude beter buiten blijft en de binnenwarmte niet ontsnapt.

Tip 8: ga aan de slag in de tuin

Het najaar is het ideale moment om hagen, bomen en struiken te snoeien. Met je bladverliezende bomen, struiken en heesters wacht je best tot de winter al goed op gang is gekomen. Vriest het alleen ’s nachts of nog helemaal niet? Dan is het zelfs de ideale periode om een aantal bomen en struiken te planten voor volgend jaar. Eenmaal koning winter in het land, dan verhuis je best kwetsbare buitenplanten naar binnen of je beschermt ze met een vliesdoek. De wortels dek je best af met afgevallen bladeren, humus of stro. Vergeet ook de vogeltjes niet.

