Zon buiten houden met screens of rolluiken: wat is de beste keuze?

02 juni 2020

11u00

Met temperaturen die in de buurt van 30 graden komen, staat zonwering bij velen bovenaan het to-do-lijstje. Maar twijfel je nog tussen screens en rolluiken? Bouwsite Livios weet je waar je op moet letten om de beste keuze te maken voor jouw woning en behoeftes.

Rolluiken en screens hebben gedeeltelijk dezelfde functies. Toch zijn er ook heel wat belangrijke verschillen. Rolluiken zorgen vooral voor verduistering, terwijl screens voornamelijk de zon buiten houden. Wij bieden je een leidraad om uit te maken wat voor jouw (ver)bouwproject het meest is aangewezen.

Privacy versus zonwering

Screens zijn een vorm van buitenzonwering: ze houden de zon buiten en zorgen zo voor een aangenaam binnenklimaat. Ga jij screens installeren? Let dan op deze aandachtspunten. Terwijl een screen je woning beschermt tegen zonnewarmte, sluit een rolluik je raam volledig af. Wie voor rolluiken kiest, kiest in de eerste plaats voor privacy. Lees hier welk type rolluik bij jouw woning past.

Totale duisternis versus…

Totale duisternis bereik je alleen met rolluiken. Met screens kan je een ruimte overdag niet compleet donker maken, want ze blokkeren het licht namelijk maar gedeeltelijk. Wel kan je de hoeveelheid licht een beetje manipuleren met de perforatie en kleur van het doek, of je moet voor een verduisteringsdoek kiezen.

… zicht naar buiten

Rolluiken sluiten het zicht naar buiten en binnen volledig af. Met screens behoud je het zicht naar buiten gedeeltelijk. Overdag kan je van binnen naar buiten kijken, terwijl van buiten naar binnen moeilijker is. Maar de doeken schermen nooit volledig af. ’s Avonds geldt net het omgekeerde. Dan is het buiten donker en binnen licht. Hierdoor heb je geen zicht meer naar buiten, maar anderen kunnen wel bij jou naar binnen kijken. Dat betekent niet dat iemand bij wijze van spreken het hele interieur ziet, maar wel contouren.

Veiligheid

Rolluiken houden niet alleen blikken, maar ook inbrekers buiten. Ze scoren goed qua veiligheid. Screens daarentegen dragen niet bij tot het veiligheidsgevoel. Meer dan een mes heb je niet nodig om erdoor te geraken. Wil je meer weten over inbraakveiligheid? Lees hier verder.

Warmte binnen versus warmte buiten

Rolluiken zijn niet alleen een fysieke buffer, maar ook een isolerende. Ze scoren beter op akoestisch en thermisch vlak dan screens. Rolluiken houden de koude buiten, waardoor je minder moet verwarmen. Als isolatie voor jou een prioriteit is, let dan wel op dat de rolluikkast zelf ook goed geïsoleerd is en geen koudebrug vormt. Screens zijn niet isolerend. Zowel geluid als koude komen doorheen het geperforeerde doek. Zij moeten de warmte niet binnen, maar net buiten houden. Rolluiken kunnen beide.

Bediening

Zowel rolluiken als screens kan je ook via je domoticasysteem bedienen. Bij screens wordt er vaak gebruik gemaakt van extra opties. Denk maar aan een automatische regeling met een licht- en temperatuursensor. Als de temperatuur oploopt, zakken de screens automatisch. Ideaal om oververhitting tegen te gaan. Rolluiken kan je ’s avonds automatisch naar beneden laten gaan of van een tijdsklok voorzien.

Architecturale mogelijkheden

Moderne nieuwbouwwoningen hebben vaak grote raampartijen die zich over twee verdiepingen verspreiden. Met screens kan je hoger en breder gaan dan met rolluiken. Daarom zijn screens populairder bij woningen met grote glaspartijen.

