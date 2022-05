Zomer in aantocht: zo kies je de juiste meubels voor je tuin

VtwonenEen fijne buitenplek is goud waard. De kosten voor de aanschaf van nieuwe tuinmeubels kunnen echter flink oplopen, waardoor enig voorbereidend werk geen overbodige luxe is. Toe aan vernieuwing? Vtwonen.be lijst de aandachtspunten op bij het kiezen van nieuwe items voor in de tuin of op het balkon.

Hou rekening met de ruimte

De beschikbare ruimte en het aantal mensen dat er doorgaans in de tuin zit, is het eerste waar je rekening mee moet houden. In een tuin of op een flink dakterras kun je misschien wel een eettafel en een loungeset kwijt en heb je ook nog plek voor een buitenkeuken. Zo krijg je er echt een buitenkamer bij. Maar voor een balkon of kleine stadstuin moet je creatiever zijn en op zoek gaan naar meubels die op meerdere manieren te gebruiken zijn. Tel het aantal zitplekken dat je nodig hebt en zorg voor voldoende zitruimte. Liefst wat extra, voor als je gasten hebt.

Wil je een eigentijdse tuin? Bekijk hier dé tuintrends voor 2022

Volledig scherm © Barbara Kieboom, Leonie Mooren

Wat wil je buiten doen?

Zeker in het geval van een minder grote buiten (of als je je tuin misschien niet wilt vol zetten met meubels), is het handig om te bedenken wat je daar het liefst doet. Wil je er barbecueën en eten, zit je liever te chillen met vrienden of lig je graag in de zon? Dat maakt vaak al snel duidelijk wat je nodig hebt. Voor alles lijken andere meubels aangewezen, maar dat is niet altijd zo. Met een loungeset waarvan de tafel in hoogte verstelbaar is, kun je bijvoorbeeld zowel loungen als dineren. En in een verstelbare stoel kun je zonnebaden én zitten.

Nog te fris om ‘s avonds buiten te zitten? Met deze oplossingen geniet je op elk moment van je tuin of terras

Veel of weinig onderhoud

Laat je je meubels de hele zomer (en winter) buiten staan, kies dan voor weerbestendige materialen, zoals kunststof, wicker, hardhout, teak (let op het FSC-keurmerk) en aluminium. Buitenmeubels staan in de volle zon, maar ook in de regen: ze hebben heel wat te verduren. Kiezen voor kwaliteit is dan ook altijd het slimst. Helaas zijn goede buitenmeubels best prijzig, vaak vergelijkbaar met je binnenmeubels. Waarschijnlijk doe je er ook net zo lang mee. Het is een investering, maar als je kiest voor goede kwaliteit heb je er ook jaren plezier van.

Om de weerbestendigheid van de verschillende materialen te garanderen, is onderhoud soms wel vereist. Het ene materiaal vraagt meer van je dan het andere. Schuw je wat extra werk niet, dan vormen houten meubels die je een keer per jaar in de verf, was, olie, autowas of beits moet zetten wellicht geen probleem. Als je kiest voor kunststof of aluminium meubels, volstaat daarentegen een sporadisch sopje om ze in topvorm te houden.

Lekker zitten

Aangezien tuinmeubels vaak gemaakt zijn van harde materialen, zijn goede kussens een must om comfortabel te kunnen zitten. Kies voor stevige, dikke kussens. Van bekleding die uv-bestendig, luchtdoorlatend en waterafstotend is, heb je veel plezier zonder gedoe. Zulke stoffen blijven lang mooi en zijn in geval van vlekken makkelijk weer schoon te maken.

Volledig scherm Lichte meubels die je zowel binnen als buiten kunt gebruiken, zijn enorm handig. © Sjoerd Eickmans, Kim van Rossenberg

Klein, maar fijn

Als je buitenruimte niet heel groot is, zijn meubels die je zowel buiten als binnen kunt gebruiken heel handig. Dat scheelt opbergruimte en je schuift er makkelijk een stoel bij. Je hebt bovendien de mode mee, want dit is helemaal de trend. Inklapbaar is een ander toverwoord bij kleinere buitenruimtes. Deze meubels nemen weinig plek in als je ze niet nodig hebt.

Ook handig, en niet alleen als je kleine tuin hebt: kies lichtgewicht buitenmeubels, die zijn makkelijk te verplaatsen. Tip: Neem als je gaat shoppen altijd de maten van je buitenruimte en een meter mee.

Binnen en buiten naadloos op elkaar laten aansluiten? Zo krijg je dat voor elkaar

Lees ook:

Dit artikel is u aangeboden door onze partner vtwonen.be.

Vtwonen.be is een expertensite die zich focust op inspirerende wooncontent.