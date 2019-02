Zoek je een origineel huis? Dit gerenoveerd station komt zeker in aanmerking Björn Cocquyt

26 februari 2019

13u28 0 WOON. Niet iedereen die een woning zoekt, is geïnteresseerd in het klassieke huisje, tuintje, boompje-verhaal en wil het graag wat origineler. Als jij zo iemand bent, dan is dit gerenoveerde stationsgebouw in Lissewege misschien iets voor jou.

Het station uit 1904 werd in 2011 volledig gerestaureerd, al vielen er niet veel originele elementen meer te redden. Boven bevindt er zich een fraai duplexappartement van 155 m² met twee slaapkamers en beneden is er momenteel een wijnbar en een kunstgalerij. Mits een bestemmingswijziging kan je hier makkelijk een ruim huis van maken.

Het station en de lampisterie in het bijgebouw zijn niet meer in gebruik, maar het perron wel. Nu en dan passeert er een trein die je naar Zeebrugge of Brugge brengt. Door de goede isolatie heb je binnen niet echt hinder van de traag passerende treinen.

De vraagprijs voor het unieke gebouw bedraagt 765.000 euro. Meer info vind je hier.