Zo zorg je voor een perfecte temperatuur in elke kamer

12 november 2019

09u19 0 WOON. Voor nieuwbouw is een warmtepomp in combinatie met vloerverwarming de beste keuze. Maar waarom dan wel? En hoe zit dat met vloerverwarming in de slaapkamers? En met de koeling?

Iedereen die bouwt, stelt zich de vraag: ‘Hoe ga ik mijn woning verwarmen?’ Kies je voor een traditionele verwarmingsketel op gas, stook je met stookolie, of ga je voor groene verwarming met een warmtepomp? Toch is het heel eenvoudig: voor nieuwbouw is een warmtepomp de meest logische keuze. Een warmtepomp zorgt ervoor dat je woning energiezuinig, milieuvriendelijk én futureproof is. Zeker in combinatie met vloerverwarming. Maar is vloerverwarming wel ideaal voor een slaapkamer? En wat als het ineens te warm wordt, kan je dan ook koelen? Verwarming en koeling in één unit.

Een lage temperatuur warmtepomp is perfect voor zowel nieuwbouw als grondige renovaties. Neem nu de Daikin lucht/water-warmtepompen op lage temperatuur. In combinatie met vloerverwarming is er beduidend minder energie nodig om de woning te verwarmen dan met fossiele brandstoffen. Niet elke ruimte is echter even geschikt voor vloerverwarming. Slaapkamers bijvoorbeeld, waar de meeste mensen het liever wat koeler houden dan in de leefruimtes, zeker in de zomer. Maar ook een plek die je wel wilt verwarmen als er kleine kinderen zijn, als het heel koud is of als je de slaapkamer later transformeert naar een bureau. Hiervoor is de Daikin Altherma warmtepompconvector de ideale oplossing. Deze warmtepompconvector kan perfect gebruikt worden in combinatie met vloerverwarming; hij kan daarenboven zowel koelen als verwarmen. Op die manier ben je niet alleen energiezuinig bezig, je bent ook zeker van altijd de perfecte temperatuur in de kamer. En je kan op beide oren slapen: dankzij zijn stille werking heb je er niet de minste last van. Het elegante design is mooi meegenomen. Wat is een warmtepompconvector?

Wat is dat eigenlijk, een warmtepompconvector? Een warmtepompconvector werkt, in vergelijking met een radiator, enkel op basis van dynamische convectie. Dat betekent convectie met een extra ventilator. Door dit extra vermogen zijn compactere units mogelijk. En niet enkel is hij compacter, maar ook zo’n 25% efficiënter dankzij de werking met lagere watertemperaturen. Als kers op de taart kan hij zowel verwarmen als koelen. Zeven troeven van de Daikin Altherma

De Daikin Altherma warmtepompconvector maakt een nieuwe aanpak voor huiselijk comfort mogelijk. Dit zijn zeven onmiskenbare troeven:

1. Slank en prachtig design. Met een diepte van 135 mm past deze warmtepompconvector in ieder huis of appartement.

2. Snel en hoog vermogen. De Daikin Altherma warmtepompconvector combineert de toepassing op lage watertemperatuur (vloerverwarming) met een snel reagerend afgiftesysteem (radiator). Dat levert in verhouding een hoog verwarmingsvermogen aan lage watertemperaturen (het zogenaamde regime 35/30 °C) en hoge koelvermogens met traditionele koelwaterregimes van 7/12 °C.

3. Discreet. Het geluidsdrukniveau van de unit bedraagt 25 dB(A) op een afstand van 1 m, als de ventilator is ingesteld op lage snelheid.

4. Laag energieverbruik. De Daikin Altherma warmtepompconvector gebruikt de laatste technologieën om minder energie te verbruiken, tot 3 W van het vermogen in stand-by, terwijl de betrouwbare rendementen behouden blijven.

5. Gebruiksvriendelijke bediening met uitgebreid assortiment aan functionele controllers.

6. Gemoduleerde luchtstroom (optioneel). Als er minder vraag naar warmte is, moduleert de unit de luchtstroom en wordt de snelheid van de ventilator verlaagd. Daardoor vermindert ook het bedrijfsgeluid.

7. Compatibel met het Daikin Altherma 3-gamma. Werkt met lage watertemperatuur (35 °C) en is dus ideaal voor warmtepomptoepassingen.

