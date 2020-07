Zo zen kan een woning zijn: Japanse villa zonder één overbodig element is oase van rust Bjorn Cocquyt

22 juli 2020

10u45 0 Woon. We zullen wellicht nooit het geld hebben om er zelf te wonen, maar kijken naar en dromen van een geweldig huis doen we allemaal graag. Daarom tonen we elke woensdag een waanzinnige woning. Deze week is dat een villa in de buurt van Tokio.

De grootste Starbucks ter wereld en het eerste designmuseum van Schotland zijn maar twee van de vele bekende projecten van de wereldberoemde architect Kengo Kuma. Maar gelukkig neemt de Japanner af en toe ook nog opdrachten op kleinere schaal aan.

Tot wat voor moois ook dat leidt, zie je in deze villa in een nationaal park aan de rand van Tokio. Je hoeft er alleen nog maar naar te kijken om rustig te worden. De harmonie tussen mens en natuur is typisch voor de Japanse architectuur en niemand beheerst die kunst zo goed als zij.

(lees verder onder de foto’s)

Zoals wel vaker speelt water een belangrijke rol. Hier is dat gebracht met een zwemvijver en een koivijver die het huis als het ware omarmt. Door de ramen tot op de grond is het rustgevende effect van de vissen ook binnen voelbaar.

(lees verder onder de foto’s)

Het interieur telt geen enkel overbodig meubel en toch krijg je hoegenaamd niet het gevoel van een kaal en kil huis. Dat is te danken aan het gebruik van materialen zoals rijstpapier en verschillende soorten hout, zoals ceder, spar en es.