Zo zag je New York nog nooit: penthouse toont waanzinnig zicht op de stad

Woon. Zeg het met (glas)bloemen

11 mei Droogbloemen zijn de trend van het moment, maar misschien zijn glasbloemen wel the next big thing? Het is een mooi alternatief dat levenslang meegaat. Designer Noor Springael ontwierp een hele collectie: van verfijnde maretakken over een vrolijk gemengd boeket tot romantische klaprozen en lavendeltakken. Alle bloemen worden gemaakt uit restglas van grotere projecten of uit gerecycleerd glas. De prijzen beginnen vanaf 12,50 euro.