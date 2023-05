Zo woont interieurarchitect Ken Creemers van ‘Ons Huis/Nieuw Huis’: “Met maatwerk en de juiste materialen hebben we het knapste geheel gecreëerd”

Huis geschat “Er is een gebrek aan dit soort huizen, en dat merk je aan de prijs”: wat zijn de troeven van de ruime woning van Sara en Michel?

Er is best veel vraag naar woningen met veel slaapruimtes, zeker voor nieuw samengestelde gezinnen zoals dat van Sara en Michel, die hun huis lieten schatten door makelaar Timmy Theys van Immo Diest. “En door de ruimte en indeling voelt dit zelfs aan als een vrijstaande woning.” De schatting van de makelaar bleek dan ook erg voordelig voor Sara en Michel: “We staan ervan te kijken dat het huis zoveel in waarde gestegen is!”