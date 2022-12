Zo verwijder je inkt van je kledij: “Steek het niet direct in water, zo fixeer je de vlek”

Een kapotte pen, een uit de hand gelopen stempelsessie met de kinderen of een accidentje met de printer, en voor je het weet hangt je kledij vol inkt. Op de goede manier ingrijpen is op dat moment de boodschap, want anders riskeer je het alleen maar erger te maken, weet Tante Kaat. Zij doet in ‘Primo’ uit de doeken hoe je de schade beperkt.

Er bestaan verschillende soorten inkt: water-gedragen en alcohol-gedragen. Bij die laatste denk ik bijvoorbeeld aan alcoholstiften. Stop in dat geval het kledingstuk niet direct in water, want dan fixeer je de vlek.

Neem een wattenstaafje. Dop het in ontsmettings- of inmaakalcohol, wodka of jenever of iets dergelijks. Doorzichtige alcohol dus. Hoe sterker het alcoholpercentage, hoe sneller de vlek zal oplossen. Gebruik géén brandspiritus, dat laat een blauwe vlek achter, zeker op witte kledij. Neem telkens een proper stukje van het stokje en dop op de vlek, tot die helemaal is opgelost.

Melk to the rescue

Bij water-gedragen inkt week je jouw kleding best een paar uur in (niet-gesuikerde) karnemelk, zure melk of gewone magere melk. Volle melk geeft vetvlekken, niet gebruiken dus.

Uitspoelen. Daarna maak je een papje van ossengalzeep, Biotex, Ecover-vlekkenmiddel of Bicar. Keuze genoeg. Kneed dit voorzichtig in de stof, laat even intrekken en dan gewoon de wasmachine in.

Ingedroogde vlekken zijn natuurlijk moeilijker te verwijderen dan verse, nog vochtige vlekken.

