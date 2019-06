Gesponsorde inhoud Zo simpel maar zó speciaal: dit verlichte wand- en plafondsysteem maakt elke ruimte uniek Aangeboden door Maestro

17 juni 2019

08u30 0 WOON. Je hebt het vast al gezien bij de buitenbekleding: de harmonieuze Japans geïnspireerde latten waarmee gevels van moderne gebouwen gedecoreerd worden. Maestro brengt met Lynes dit concept nu ook naar binnen, én integreert er verlichting in.

Wat het systeem zo uniek maakt? De geïntegreerde, onzichtbare verlichting. Dat gezellige aspect, samen met het lijnenspel, zorgt voor een unieke muur of plafond waar je nooit op raakt uitgekeken!

Verschillende soorten

Of je nu een modern, klassiek of landelijk interieur hebt: door de verschillende keuzemogelijkheden past een Lynes wand- of plafondpaneel in élke ruimte. De MDF-profielen worden namelijk gedecoreerd met de laminaatfolie die jij kiest. De witte profielen zijn neutraal, en geven je interieur een tijdloos karakter. Mag het iets gewaagder? Dan kan je kiezen voor zwart marmer. Liever een klassieke houtlook? Ook dat is mogelijk met de lichte en donkere houtsoorten.

Onzichtbare ledverlichting

De geïntegreerde ledverlichting wordt op een subtiele manier in de profielen ingewerkt. De verlichting schijnt door het decor heen, waardoor het licht uit het niets lijkt te verschijnen. Gezelligheid gegarandeerd! Deze speciale techniek laat elke kamer heropleven. Ideaal om een hele ruimte mee te bekleden, of als accentmuur.

Akoestische troef

Het feit dat het Lynes wand- en plafondsysteem bestaat uit verticale profielen, is niet alleen een streling voor het oog. Deze unieke textuur heeft nog andere troeven. De vrije ruimtes tussen de profielen zorgen namelijk voor een uitstekende geluidsabsorptie. Mooi én handig dus!

Zonder kap- of breekwerk

Wil je ook de nodige dosis sfeer en gezelligheid in huis halen? Dan is het Lynes wand- en plafondsysteem ideaal! Een extra troef? De montage gebeurt zonder kap- of breekwerk. Door het inventief kliksysteem met rails en profielen, is dit systeem makkelijk te installeren!

Benieuwd?

Ben je benieuwd naar de gerealiseerde projecten van Maestro? Neem dan eens een kijkje op de website. Wil je alle mogelijkheden bekijken? Blader dan eens door de online brochure. Heb je nog vragen? Neem dan contact op met Maestro, of ga langs bij een verkooppunt bij jou in de buurt!