Zo plaats en onderhoud je keramische tegels Redactie

08 juni 2020

11u00

Bron: Livios 0 Livios Ga je zelf je keramische tegels plaatsen? Of vraag je je af hoe en met welke producten je je nieuwe tegelvloer best onderhoudt? Met deze tips van Ga je zelf je keramische tegels plaatsen? Of vraag je je af hoe en met welke producten je je nieuwe tegelvloer best onderhoudt? Met deze tips van bouwsite Livios plaats je je keramische tegels vlekkeloos én houd je ze ook zo.

Plaatsingstips

1. Laat je chape lang genoeg drogen

Kan je niet wachten om je nieuwe vloer aan te leggen? Als je wil vermijden dat de tegels meteen weer loskomen, oefen je toch best wat geduld uit. Laat daarom de verse chapelaag minstens vier weken drogen voor je de tegels plaatst. Is de ruimte (nog) niet water- en winddicht? Dan is de droogtijd nog heel wat langer. Wacht na de plaatsing ook minstens 36 uur vooraleer je je vloer opvoegt.

2. Zorg dat de ondergrond vlak is

Is de chape gedroogd en kan je aan de slag? Controleer dan of je nieuwe ondergrond wel helemaal vlak is voor je de tegels plaatst. Dat kan je makkelijk zelf doen, door een paslat of een rechte plank vanuit de hoeken naar het midden van de kamer te leggen. Hou daarbij vooral de kamerhoeken en deuren in de gaten. Heb je toch oneffenheden gevonden? Werk ze dan weg met egalisatiemortel vooraleer je begint. Anders wordt het moeilijk om nog een mooi resultaat te behalen. Lees hier meer over de grootste fouten die je kan maken bij het plaatsen van tegels.

3. Ontvet de ondergrond voor je de tegels vastlijmt

Plaats je je nieuwe vloer bovenop de oude? Dan is het belangrijk dat je eerst de ondergrond goed ontvet, zeker als die uit cementtegels of natuursteen bestaat. Die moet je namelijk met zeep onderhouden. Gebruik voor dat soort ondergrond trouwens een flexlijm in plaats van gewone tegellijm om de tegels te bevestigen. Wacht na de plaatsing ook altijd 48 uur voor je je vloer opvoegt. Vanzelfsprekend is een stabiele ondergrond opnieuw een must.

Tip: Lees hier hoeveel keramische tegels kosten.

Onderhoudstips

1. Wees de eerste keer extra voorzichtig

Heb je je vloer net geplaatst? Laat die dan drie weken rusten voor je aan een onderhoudsbeurt begint, zodat de voegen kunnen drogen. Daarna verwijder je eerst best het overtollige voegsel en de cementsluier. Zie je geen laagje cement op je tegels liggen? De cementsluier is niet altijd zichtbaar. Ga er voor de zekerheid dus toch een keer over met een cementsluierverwijderaar. Anders krijgen je tegels op termijn een valse glans of verkleuren ze. Daarna kan je je vloer dweilen met warm water.

2. Voorzie elke een à twee weken een klein onderhoud

Met een stofzuig- en dweilbeurt per week hou je je keramische tegelvloer al piekfijn in orde. Heb je gekozen voor een lichte tegelkleur? Dan kan je het wekelijkse onderhoud al eens overslaan. Bij een donkere vloer doe je dat beter niet. Zeker in open ruimtes met grote ramen zie je daar sneller vlekken en strepen op. Gebruik zeker geen poetsproducten op basis van olie om je keramische tegels te onderhouden. Anders stapelt het vuil zich op, waardoor je het moeilijker weg krijgt.

3. Las een keer om de drie maanden een groot onderhoud in

Om je vloer echt helemaal op en top te verzorgen, haal je best een keer per seizoen het grof geschut boven. Er zijn altijd wel een paar vlekken of strepen die je met een gewoon product niet helemaal weg krijgt. Gebruik voor je driemaandelijks onderhoud dan ook een sterker poetsmiddel, maar zorg wel dat je je tegels achteraf goed afspoelt met zuiver water.

Lees ook op Livios.be:

Keuzewijzer: vind de vloer die bij jou past

Interieurarchitect tipt: Zo vind je de perfecte vloer

Vlekken op je vloer? Zo krijg je ze weg

Bron: Livios