Zo plaats en onderhoud je een terras met keramische tegels Redactie

20 juli 2020

11u06

Bron: Livios 0 Livios Om jarenlang van je terras te genieten, moet je het goed wapenen tegen de winterse vrieskou. Water dat tussen de voegen en onder je tegels terechtkomt, bevriest. Waardoor je tegels en voegen kunnen loskomen. Hoe je dat vermijdt? Om jarenlang van je terras te genieten, moet je het goed wapenen tegen de winterse vrieskou. Water dat tussen de voegen en onder je tegels terechtkomt, bevriest. Waardoor je tegels en voegen kunnen loskomen. Hoe je dat vermijdt? Bouwsite Livios helpt je op weg.

1. Op volle grond en met een drainerende opbouw

Graaf om te beginnen een ondergrond uit van minstens 40 cm diep. Leg daar een drainerende steenlaag op en tril die aan met een trilplaat. Die stap mag je zeker niet overslaan! Plaats daarna een laag mager of korrelbeton en tril die opnieuw aan. Als volgende leg je de chapelaag met een hellingsgraad van 1,5% van je gevel af: zo kan het water goed aflopen. Is dat gebeurd? Laat de chape dan 28 dagen drogen voor je de tegels legt. Kies ook altijd de juiste lijm en zorg dat je de tegels helemaal vastlijmt op de ondergrond. Met een dubbele verlijming (op de onderkant van de tegel en op de ondergrond zelf) heb je de beste kans op een goede hechting.

2. Op een betonnen ondergrond (zonder kelder eronder)

Beton is niet waterdoorlatend. Daardoor blijft water er makkelijk op liggen en loop je meer risico op loskomende tegels en voegen. Wil je dat vermijden? Zorg dan voor een goede waterafloop. Begin met een drainagemat op je betonnen ondergrond af te rollen, zonder die vast te lijmen. Leg daarna een minstens 5 cm dikke laag gewapende chape aan met een helling van minstens 1,5 cm per meter. Zorg dat die helling van je woning af loopt, zodat het water makkelijk weg kan. Een juiste verlijming is opnieuw van groot belang. Liever een waterdoorlatend bestratingsmateriaal voor je terras? Dit zijn je opties.

3. Op tegeldragers

Het grote voordeel van een terras op tegeldragers? Je lijmt de dragers niet vast, waardoor je ze makkelijk kan verplaatsen. Bovendien kunnen je terrastegels zo niet bevriezen en zijn terrasdragers geschikt voor eender welke ondergrond. Gebruik je die plaatsingsmethode? Ga dan voor keramische tegels van minstens 2 cm dik en laat iedere tegel rusten op vier dragers: een in elke hoek. Zijn je tegels groter dan 60x60 cm? Plaats dan nog een drager in het midden van je tegel ter ondersteuning.

4. Voorzie een jaarlijkse lenteschoonmaak

Een groot voordeel van keramische tegels? Zelfs het guurste winterweer heeft er amper effect op, waardoor de kans op vuil of vlekken erg klein is. Merk je in de lente toch wat groenaanslag of een hardnekkige vlek op? Ga er dan een keer over met de schrobborstel en een krachtig poetsproduct. Ook als je tegels na de winter nog tiptop in orde zijn, kan een poetsbeurt goed zijn voor de levensduur van je terras.

5. Gebruik geen hogedrukreiniger

Wil je je snel van die vervelende jaarlijkse onderhoudsbeurt afmaken? Dan is het waarschijnlijk verleidelijk om je hogedrukreiniger boven te halen. Toch laat je die best in de kast of het tuinhuis staan. De krachtige straal van een hogedrukreiniger kan de voegen beschadigen en poreus maken, waardoor vuil zich er sneller op vastzet en je meer risico loopt op loskomende tegels als het ’s winters vriest.

Lees ook op Livios.be:

Maak deze fouten niet bij de aanleg van je terras

Liever klinkers op je terras? Die plaats je zo

Vergeet de afwatering niet bij de plaatsing van je terras!

Bron: Livios