Zo maak je van jouw huis het mooiste kersthuis ooit: één stijl voor sfeer in elke ruimte





Woon.Sinterklaas is terug naar Spanje, dus het is de hoogste tijd om je interieur in een kerstsfeer onder te dompelen of om een versnelling hoger te schakelen met de aankleding. Dankzij een aantal eenvoudige ingrepen kun je de gezelligheid in elke ruimte brengen en zo van je huis het mooiste en warmste kersthuis ooit maken. Ga voor één stijl en trek die overal door. Hier is gekozen voor klassiek met een toefje chic.