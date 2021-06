Zo maak je van je terras de perfecte chillplek

LiviosNu de zon weer volop schijnt, is je terras de ideale plek om even te ontspannen, met vrienden te aperitieven of een boek te lezen. Lig je graag in de zon of verkies je een plekje in de schaduw? Met deze tips van bouwsite Livios maak je van je terras het plekje bij uitstek om tot rust te komen.

Voor de zonnekloppers

Wil je maximaal van de zon genieten? Leg je terras dan aan de zonkant van je woning en kies voor lichte materialen voor je terrasbestrating. Terrassen met donkere stenen of tegels warmen op tot 50 °C op zomerse dagen. Dat kan leiden tot brandwonden, als je blootvoets loopt. Kies je toch voor donkere tegels? Hou er dan rekening mee dat deze meer uitzetten door de warmte, waardoor de uitzettingsvoegen breder moeten zijn dan bij lichtere tegels.

Comfortabele ligstoelen om lekker in de zon te liggen mogen natuurlijk niet ontbreken. Ook een windscherm kan praktisch zijn als er een lichte bries waait. Het is makkelijk te monteren en neemt weinig ruimte in beslag. Windschermen bestaan ook in verschillende uitvoeringen: vaste exemplaren of modellen die horizontaal of verticaal uitschuifbaar zijn. Ook al ben je een echte zonneklopper, het is niet slim om lange tijd in volle zon te liggen. Daarom voorzie je best een bescherming tegen de zon, zoals een parasol of schaduwdoek. Ook een beetje verkoeling is op hete zomerdagen welkom. Installeer in de buurt van je terras een waterpartij of wat dacht je van een buitendouche? Gewoon de tuinslang aansluiten en je bent meteen afgekoeld!

Droom je van water in je tuin? Lees hier wat de opties zijn.

Zoek je liever schaduw?

Vertoef je graag buiten, maar wil je de zon niet echt opzoeken? Zorg dan voor wat groen in de buurt van je terras. Je hoeft niet meteen een grote boom te planten: vooral de bladmassa is belangrijk. In de schaduw van een boom is het al snel 4,8 °C koeler dan in de zon. Bomen verbeteren ook de luchtvochtigheid, waardoor je een comfortabel oase-effect krijgt. Ook de kleuren van je gevel spelen een rol. Een donkere muur op het zuiden achter je terras kan de temperatuur ’s zomers laten oplopen. Geef die muur een lichte tint, of bekleed hem met hout om de temperatuur opmerkelijk te laten zakken. Lees hier hoe je een klimaattuin aanlegt.

Relax je graag in de schaduw of doe je graag even een dutje? Investeer dan in enkele leuke loungestoelen, een hangmat of een schommelstoel. Aangevuld met enkele kussens waarin je helemaal kan wegdromen. Wil je de zon volledig weren op je terras? Dan kan een zonneluifel of terrasoverkapping een oplossing zijn. Deze kan je uitrusten met ledverlichting of een terrasverwarmer, zodat je tot ’s avonds laat op je terras kan genieten.

Volledig scherm Je terras moet tegen een stootje kunnen. Denk maar aan vetvlekken of een glas wijn dat omvalt. © Brustor

Voor de gezellige tafelaars

Is voor jou een zomer geen zomer zonder barbecue? Dan is een klein terras niet praktisch, als je graag familie of vrienden uitnodigt voor een tuinfeestje. Voor een tafel voor acht personen moet je terras toch al snel 4 meter breed op 6 meter lang zijn, zeker als je je barbecue ook nog een plekje wil geven. Je terras moet ook tegen een stootje kunnen. Denk maar aan vetvlekken of een glas wijn dat je omstoot. Kies daarom voor een onderhoudsvriendelijke terrastegels die bestand zijn tegen vlekken, zoals keramische tegels. Natuursteen bijvoorbeeld is veel gevoeliger voor vlekken dan keramische tegels. Vlekken vervagen wel geleidelijk door de regen.

Kies je voor beton, natuursteen of keramiek? Lees hier wat de voor-en nadelen zijn.

Daarnaast is de ligging van je terras belangrijk, als je graag buiten eet. Het moet niet noodzakelijk aan je huis grenzen, maar het is toch praktisch als je terras in de buurt van je keuken ligt. Zo heb je alles bij de hand en hoef je niet ver op en neer te lopen met glazen en kommen. Wil je toch achter in je tuin een eetterras? Dan kan een buitenkeuken een oplossing bieden. Besteed ook hier voldoende aandacht aan het materiaal voor je keuken en controleer of het uv-bestendig is. Een leuke extra voor wie graag barbecuet of buiten eet: een kruidentuintje. Met kruidenbakjes op je terras of een kleine kruidentuin ernaast, kweek je verse kruiden die je barbecuegerechtjes nog lekkerder laten smaken.

Voor het hele gezin

Ravotten je kinderen graag op je terras? Of rent je viervoeter vaak rond in de tuin? Dan moet je terras tegen een stootje kunnen. De materiaalkeuze is daarom essentieel. Er bestaan tegels met een softtouch bovenlaag of splintervrije materialen zoals pvc, ideaal als je kinderen graag blootvoets rondlopen. Heb je een druk gezinsleven en niet veel tijd of zin om je terras regelmatig te onderhouden? Let dan ook op de onderhoudsvriendelijkheid van je bestratingsmateriaal. Keramische tegels zijn op dat vlak een echte topper. Lees hier hoe je je terras onderhoudt.

Daarnaast is het belangrijk om je terras volledig kindveilig te maken. Vermijd giftige planten en zorg voor een buitenkraantje. Waterpret gegarandeerd! En om te vermijden dat je kinderen te lang aan de zon worden blootgesteld, is een schaduwplek onmisbaar. Ga je voor een terrasoverkapping? Hang er een schommel aan en je kind is zeker van uren speelpret, terwijl jij vlakbij van het zonnetje geniet. Laat die zomer maar komen!

Alles uit je kleine stadstuin halen?

Ook voor kleinere tuinen bestaat het ideale terras. Je kan op verschillende manieren een klein terras groot laten lijken. Door bijvoorbeeld in de hoogte te werken met gevelbeplanting. Klimplanten, zoals klimop en wingerd, zijn niet duur en groeien snel. Ook hangplanten zoals blauwe regen of een druivelaar hebben weinig plaats nodig in de grond en klimmen makkelijk omhoog. Heb je liever geen hangplanten? Dan kan je staal of een gaas aan je muur bevestigen en hier wat bloempotten aan ophangen. Zo heb je meteen wat groene accenten op je terras en is je saaie muur opgevrolijkt.

Er bestaan ook compacte of multifunctionele tuinmeubels met opbergruimte voor kleine terrassen. Zo geniet je toch van maximaal comfort. Wat dacht je van inklapbare of stapelbare modellen? Of een zitbank over de lengte van je muur met geïntegreerde bloembakken of opbergvakken? Om optimaal van je kleine tuin te genieten, is ook schaduw belangrijk. Door het gat in het midden van je tuintafel kan je een klein boompje laten groeien. Hierdoor heb je niet alleen wat extra groen in je tuin, maar de bladeren zorgen ook voor schaduw, net zoals een parasol.

Lees ook op Livios.be:

Bron: Livios