Zo leg je een bloemenweide vol leven en kleur aan in je tuin

Waarom je gazon deze maand niet maaien?

Knack, Bond Beter Leefmilieu, Velt, KULeuven, Hogeschool Gent en het Ministerie voor Natuur lanceren voor de derde keer de actie ‘Maai Mei Niet’. Met deze actie roepen ze iedereen op om hun gras deze maand niet te kortwieken. Op die manier maken we onze leefomgeving gezonder, diverser en klimaatbestendiger.

Sowieso passen we onze tuinen best zo goed mogelijk aan het veranderende klimaat aan. Denk aan bomen planten met veel bladmassa, een waterpartij aanleggen, een buienborder voorzien, het ontharden van onze tuinen, enzovoort. Niets voor niets wint ‘tegelwippen’ alsmaar meer aan populariteit.



Belang van langer gras en meer bloemen

Maar ook je gras kan een belangrijke rol spelen. Maai je je gras namelijk te kort, dan verdampt het water uit de bodem sneller. Daarnaast vinden bestuivers, zoals bijen en vlinders, geen eten in te kort gemaaid gras. Honingbijen, hommels en andere wilde insecten hebben vooral genoeg groen nodig om voedsel te vinden. En daarom mogen deze maand je grassprieten, paardenbloemen, madeliefjes, … weelderig floreren.

Vlaanderen telt 2,5 miljoen tuinen. Dat is 10 tot 12 procent van ons grondgebied. Je gazon wat groener en bloemrijker laten zijn, kan een impact hebben. Want elke extra vierkante meter bloemen levert extra voedsel op voor de insecten. Kijken we op Europees vlak en laten we allemaal minstens 5 procent van onze tuin verwilderen, zou dit goed zijn voor een gebied van meer dan 125.000 hectare.



Hoe je gras verzorgen?

Je kan je gras deze maand gewoon weelderig laten groeien. Of je kan een maaischema opstellen. Hierbij bepaal je welke plekken gazon je niet maait, waardoor bloemen en andere planten de kans krijgen om te groeien.

Maak bijvoorbeeld een plan op met welke zones je niet zal maaien. Voor een speels resultaat kan je zelfs patronen maaien in je grasperk, zoals een hanenkam waarbij je alleen de randen maait, cirkels, golvende lijnen, enzovoort.

De bloemenweide als alternatief

Een andere manier om bij te dragen aan de biodiversiteit in je tuin is een bloemengazon. Hierbij geef je bloemen en kruiden de kans om door te groeien in je grasperk. Doorgaans laat je ze 4 tot 15 centimeter hoog worden, zodat alle soorten de kans krijgen om te bloeien. Je eigen bloemengazon aanleggen, vraagt wel wat voorbereiding (zoals de aarde klaarmaken, de juiste zadenmix kiezen, …) en tijd.

Naast een bloemengazon is de bloemenweide ook in opmars. Hierbij baken je een stuk grond af met begrenzingsdraad en zaai je een - bij voorkeur - mengeling van inheemse weidebloemen. Ook dit vraagt een specifieke aanpak en wat geduld, maar het resultaat is een weelderige bloemenpracht.

Het voordeel van een bloemenweide is dat de weide, in tegenstelling tot handmatig gemaaide gebieden, op dezelfde plek blijft en bloemen daar elk jaar opnieuw kunnen uitbloeien. Een bloemenweide maai je slechts tweemaal per jaar en staat soms tot 40 cm hoog.

Zo leg je zelf een bloemenweide aan

Het lijkt eenvoudig om een wilde bloemenweide aan te leggen. Maar dat is het niet. We leggen je in 3 stappen uit hoe je zelf aan de slag gaat.

Stap 1 - Check je bodem

Je bodem speelt een heel belangrijke rol. Heb je een zure grond of een erg leemachtige grond? Je bodemomstandigheden hebben een impact op je aanpak. Zo is een overbemeste grond geen goede basis. Bloemen hebben namelijk een voedingsarme grond nodig. Je verwijdert best je graszoden en schraapt enkele centimeters van de bovenste grondlaag weg.



Stap 2 - Kies het juiste bloemenmengsel

Ga voor een mix van eenjarige en meerjarige planten. Zaaien doe je bij voorkeur in het najaar. In het voorjaar kan je ook zaaien, maar dan moet je rekening houden met ongewenste kruiden. Die kunnen de eenjarige bloeiers verdringen. Onder bomen of op schaduwrijke plekken kan je zaaien, maar kies dan voor de juiste schaduwplanten. Een bloemenweide heeft bij voorkeur veel zon en licht nodig.

Stap 3 - Pas je maaibeheer aan

Het klinkt misschien raar, maar je bloemenweide moet je ook maaien. Niet maaien is geen optie, omdat grassen de bloemen anders zullen overwoekeren. Je kan wel elke keer een ander hoekje overslaan, om de insecten niet weg te jagen. Of je maaisel enkele dagen laten liggen. Zodat hommels, honingbijen, … de kans krijgen om een veilige plek te zoeken.

Maak van een plat dak een ‘zoemdak’

Heb je een plat dak, dan ligt daar ook nog veel potentieel. Niet alleen kan je opteren om er een groendak van te maken, ook een ‘zoemdak’ is een optie.

Er loopt al enkele jaren een proefproject, waarbij een aantal platte daken in Vlaanderen een speciale zadenmix kregen, om zo meer bestuivers aan te trekken. Het zogenaamde Zoemdak-project is een samenwerking tussen Natuurpunt, Hogeschool PXL en groendak-expert IBIC. Met dit project bekijken ze de impact van zo'n type dak op de biodiversiteit.

