Zo leerden de koppels van ‘Huis Gemaakt’ verbouwen: “Geoefend met gipsplaten in de kelder van mijn vader”

Wat vinden jullie de grootste troef van jullie pand?

Voor Eline en Younes is vooral de tuin van hun huis in Beringen een grote meerwaarde. “Het uitzicht op de tuin is echt prachtig”, vindt Eline. “En daarachter ligt ook nog natuurgebied, waar schaapjes lopen.”

Emiel en Alexia vinden het gelijksvloers in Boortmeerbeek de absolute troef. “We hebben het volledig open getrokken en vinden het heel belangrijk dat onze vrienden en familie zich hier welkom voelen”, zegt Alexia. “Hier mag geleefd worden, het mag gerust wat chaotisch zijn.” Het koppel is ook erg tevreden over de ligging. “We zitten in het centrum van Boortmeerbeek maar als je in de zuidgerichte tuin staat, ben je precies op vakantie. Wij wonen nu ook tussen de velden en zijn graag dicht bij de natuur.”

Anaïs en Cedric vielen meteen voor het herenhuis in Antwerpen. “Het heeft veel mooie elementen, zoals de binnendeuren, die we proberen te behouden”, vertelt Anaïs. Het feit dat het een ouder pand is, ziet Cedric zowel als een troef als een moeilijkheid. “Er zat al een visie achter dit huis, en die willen we bewaren. Daarom gaan we alles terug naar de oorspronkelijke staat opwaarderen, maar wel met het comfort van een woning uit 2022.”

Quote Ik vind dat er heel kritisch naar mij wordt gekeken omdat ik dakwerker ben, maar dat is een andere stiel dan werken in de bouw. Je vergelijkt iemand die bagage nakijkt toch ook niet met een piloot? Cedric, Huis Gemaakt

Veel mensen kunnen niet doorheen de bestaande situatie van een huis kijken. Zagen jullie meteen het potentieel?

“Ook al leek het misschien niet zo, wij waren wel meteen verkocht”, leggen Alexia en Emiel uit. “We zagen direct die gevel met karakter. Daar gaan we niks aan veranderen. Het huis is ook echt een statement in Boortmeerbeek, iedereen kent het. We vinden het ook leuk dat er in een ouder pand al zoveel charme en sfeer aanwezig zijn. Daarom zouden we zelf nooit een nieuw huis bouwen.”

Voor Eline en Younes leek er op het eerste zicht niet veel werk aan het huis in Beringen. “Ons viel vooral op hoe ruim en mooi het pand was. Het leek ons zelfs bijna kant-en-klaar. Pas op het tweede zicht werd duidelijk wat er allemaal moest gebeuren om het huis up-to-date te krijgen.”

Ook Cedric werd niet afgeschrikt door de staat van het pand in Antwerpen. “Ik ben echt opgegroeid op de werf. Dan leer je al snel doorheen werken te kijken en de waarde van een pand in te schatten.”

Volledig scherm Emiel en Alexia maakten zelf een nieuwe omkasting voor hun haard. © VTM

Cedric, jij bent dakwerker. Heb je je ervaring in de bouw al veel kunnen toepassen?

“Ik vind dat er heel kritisch én vanonder een vergrootglas naar mij wordt gekeken omdat ik dakwerker ben. Maar dakwerken en echt in de bouw werken is een heel andere stiel. Je vergelijkt iemand die bagage nakijkt toch ook niet met een piloot? Gipsplaten plaatsen was voor mij bijvoorbeeld ook nieuw. Het is natuurlijk wél gemakkelijk dat ik handig ben.”

Tip: Ga je binnenkort aan de slag met gipsplaten? Maak dan zeker deze fouten niet!

Quote Ik heb mijn vader ook overtuigd om zijn kelderuim­te vrij te maken om te kunnen oefenen met gipsplaten. Emiel H

Hoe hebben jullie zich voorbereid op de verbouwwerken?

Younes: “Buiten onze werkuren zijn we gaan oefenen met gipsplaten en met vakmensen meegegaan om praktijkervaring op te doen. Ik heb ook veel bijgeleerd van Didier (andere kandidaat van Huis Gemaakt, red.). Na een tijdje lukt dat goed. Al doende leer je veel.”

Emiel heeft in zijn tienerjaren nog in de bouw gediend. “Denk maar aan bakstenen aandragen en mortel maken. Ik ben ook al regelmatig bij vrienden gaan helpen bij plafondwerken. Die ervaring en handigheid komen nu wel van pas. Ik heb mijn vader ook overtuigd om zijn kelderuimte vrij te maken om te kunnen oefenen met gipsplaten. Je staat onder veel tijdsdruk, dus het helpt als je op voorhand al geoefend hebt.”

Volledig scherm Anaïs en Cedric verbouwen een oud herenhuis in Antwerpen: “Er zat al een visie achter dit huis, en die willen we bewaren.” © VTM

Nieuw dit seizoen is bouwopzichter Johny: hoe handig was dit voor jullie?

“De beste tip van Johny is dat je alles goed moet plannen en opschrijven”, zegt Younes. “Dat houdt het visueel en overzichtelijk. Door elke afgewerkte taak van de lijst te schrappen, vergeet je niets.” Ook Emiel en Alexia hebben de adviezen van Johny ter harte genomen. “Het ging dan vooral over tips tijdens de werken zelf. Hij gaf goed aan wat belangrijk is.”

Cedric: “Ik ben dan wel praktisch, maar ik heb niet veel ervaring met de technische kant van een bouw. Wanneer ik op technisch vlak iets niet weet, is Johny een handige hulplijn. Op de zolder wist ik bijvoorbeeld ook niet dat die balk extra verstevigd moest worden totdat de jury de werken gecheckt had.”

Tip: Johny deelt elke week een verbouwtip met Livios. Lees ze hier allemaal.

Quote Ik vind wel dat wij doorzet­ters zijn. We blijven gaan tot we tevreden zijn. Je ziet dat ook aan onze fysiek. We zijn al heel wat kilootjes kwijt.” Alexia, Huis Gemaakt

Zijn er zaken waaraan jullie zich mispakt hebben? Of die helemaal anders uitvielen dan jullie verwacht hadden?

“Wij zijn twee ongeleide projectielen, en vaak met meerdere dingen tegelijkertijd bezig”, vindt Alexia. “Dat geeft soms wat chaos, maar we kunnen ermee lachen. Ik vind wel dat wij doorzetters zijn. Wij blijven gaan tot we tevreden zijn. Je ziet dat ook aan onze fysiek. We zijn al heel wat kilootjes kwijt.”

“We zaten met deadlines en konden enkel werken in het weekend” vult Emiel aan. “Op zo’n deadlineweekend ben je klussenier van hier tot in Tokio. Je moet zoveel verschillende handelingen doen op korte tijd. Je bent nog niet klaar met de vloer of je bent al aan het verven.”

Voor Cedric en Anaïs bleek de keuze voor de twee ruimtes in de slaapkamer riskant. “We hebben veel tijd verloren met het verlijmen van de gipsplaten. Er was een breedteverschil van enkele centimeters in de muur boven- en onderaan.” Sta je zelf ook voor deze klus? Met deze tips lukt het van de eerste keer.

Eline en Younes zijn tevreden over alles wat ze tot nu toe hebben gedaan. “Wat ik wel moeilijk vond toen we op de werf aankwamen die eerste dagen, is al dat materiaal en gereedschap”, zegt Younes. “Toen heb ik uitleg moeten vragen over hoe bepaalde dingen werken. Materiaalkennis was dus wel handig geweest.”

Lees ook: Een gereedschapskoffer samenstellen? Dit mag er niet in ontbreken.

Volledig scherm Younes en Eline verbouwen het huis in Beringen: “Vooral het zicht op de tuin is voor ons een grote troef.” © VTM

Hebben jullie een gouden tip voor andere verbouwers?

“Informeer je bij mensen in je omgeving die expertise hebben”, raadt Emiel aan. “Je leert niet alleen via filmpjes, maar doet best praktijkervaring op. Communiceer ook goed met je partner. En zorg dat je mensen in de buurt hebt die voor je klaarstaan.” Voor Alexia is humor op de werf belangrijk. “Dat houdt het fijn tijdens die stressvolle momenten.”

“Ook al hebben wij het niet altijd gedaan, toch is het handig om je materiaal altijd op dezelfde plaats terug te leggen”, vindt Anaïs. “En geef alles een vaste plaats. Je verliest anders zoveel tijd met dingen zoeken.” Voor Cedric is de gouden tip: “Laat je problemen op de werf, neem ze niet mee naar huis. Op de werf kan je al eens een discussie hebben, maar die mag je thuis niet verder blijven zetten.”

Tot slot adviseren Eline en Younes nog om goed uitgerust aan je verbouwproject te starten. “Eens je eraan begint, is er nog maar weinig rust.”

Meer lezen over Huis Gemaakt? Lees hier alle artikels van Bouwsite Livios.

Lees ook op Livios.be:

Dit artikel is geschreven door onze partner Livios.be. Livios.be is een expertensite die zich focust op bouwen en verbouwen.

Bron: Livios