Zo kom je naaldvrij de kerstperiode door (en zitten de lampjes volgend jaar niet in de knoop)

De mandarijntjes en letterkoekjes hebben we nog maar net doorgeslikt of de kerstboom staat alweer voor de deur. Moeten we dan nu meteen die boom de kamer in zwieren? Laat de kinderen nog even spelen met hun nieuwe speeltjes en laat het even rusten, luidt het advies van poetsexperte Marja. “Ruim eerst je sinterklaasspullen,- papiertjes en -cadeautjes op, anders wordt het een allegaartje aan dingen.”



Maar goed, hoe je het ook draait of keert: de kerstperiode loert om de hoek. Dus halen we de versiersels voor in huis of voor in de boom van zolder.

Hoe berg je die lampjes toch op?

Marja: “Het is ieder jaar toch altijd weer spannend hoe je vorig jaar je spullen hebt opgeruimd. Is dat netjes in een doos, of rommelig? Vooral de snoeren met lampjes worden altijd een spaghetti van ellende. Ik gebruik altijd lege keukenrollen. Je maakt een grote lus die smal genoeg is om door de koker te gaan en dan kun je het snoer zo in die rol bewaren. Dan heb je in ieder geval geen chaos van lichtjes. Dat scheelt héél veel ellende in huis.”

Nog een tip van Marja om frustratie te voorkomen: check eerst even of de verlichting werkt voordat je ze in de boom hangt.

Zo kom je naaldvrij de kerst door

Stel: je kiest voor een echte boom. Dat betekent vaak: veel naalden in huis. Hoe voorkom je dat je die naalden nog maandenlang tegenkomt in huis? “Voordat de boom staat, zoek ik een oud kleed of laken. In het midden knip je met een schaar horizontaal en verticaal iets in, zodat die in de standaard past. Dat kleed kan leuk gedrapeerd worden, maar het grote voordeel is: haal je de boom weer uit huis, dan pak je de vier hoeken, pak je als het ware de boom in en kun je hem buiten uitkloppen. Zo kom je naaldvrij de kerst door.”

"Zet je boom op een oud kleed of laken", tipt schoonmaakexperte Marja.

Over die naalden gesproken: bewaar na de kerst een paar takjes, hak ze fijn en stop ze in een pot met witte azijn. Na drie weken heeft dat spul een gouden gloed. Giet je alleen de vloeistof in bijvoorbeeld een plantenspray, dan krijg je een heerlijk ruikend desinfecterend schoonmaakmiddel. “Erg leuk om eens te proberen", tipt Marja.

Hang eens een sinaasappelschil in je boom

Wil je sowieso dat je huis lekker ruikt in aanloop naar de feestdagen? Haal dan eens citroenen en sinaasappelen tevoorschijn. “Ik heb ooit eens in het buitenland gezien dat er figuurtjes van sinaasappelschillen werden gemaakt en in de boom werden gehangen, of dat een schil als een slingertje om een tak heen hing. Dat ruikt heerlijk en de schillen blijven lang goed. Het kan ook met citroenen. En je kunt er ook een kruidnageltje in steken.”

Tot slot nog een tip voor tijdens het kerstdiner. “Het komt er vaak op neer dat één huishouden de pineut is. Wat nu als iedereen iets doet? Jij het voorgerecht en een ander de kaas en de wijn. Iedereen neemt wat mee en de afwas gaat weer mee in de tas. De gastvrouw hoeft dan niet twee dagen lang de afwas, de tafels en het vuilnis op te ruimen. Een geweldige oplossing. Iedereen doet iets en alles wordt met elkaar gedeeld, dat is ook nog eens helemaal in lijn met de kerstgedachte.”

