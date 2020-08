Gesponsorde inhoud Zo kies jij de juiste warmtepomp voor jouw woning Aangeboden door Daikin

27 augustus 2020

11u49 0 WOON. Je wil graag een warmtepomp installeren maar weet niet zeker Je wil graag een warmtepomp installeren maar weet niet zeker welke oplossing het beste bij jouw noden en behoeften aansluit ? Begrijpelijk, want de ene warmtepomp is de andere niet. Met dit overzicht van de verschillende warmtepomp-oplossingen kom je een stapje dichter bij het kiezen van de juiste warmtepomp voor jouw woning

Lucht-luchtwarmtepomp

Een lucht-luchtwarmtepomp of aerothermische warmtepomp onttrekt warmte aan de buitenlucht via een buitenunit en blaast de warmte lucht vervolgens in de woning via een binnenunit. In de zomer wordt dit proces omgedraaid en kan de installatie functioneren als airconditioning. Dit soort warmtepompen is vooral populair omwille van de eenvoudige installatie en het feit dat ze snel op temperatuurwijzigingen kunnen reageren. Ideaal dus voor ruimtes die niet constant verwarmd of gekoeld moeten worden, zoals een slaap- of studeerkamer.

Lucht-waterwarmtepomp

Een lucht-waterwarmtepomp gebruikt ook de buitenlucht als warmtebron, maar voert die via een watercircuit af om water voor radiatoren en sanitair gebruik te verwarmen. Bij nieuwbouwwoningen en grote renovaties wordt meestal gebruik gemaakt van een lage-temperatuurwarmtepomp in combinatie met vloerverwarming. Bij renovatieprojecten wordt vaak gekozen voor een hoge-temperatuurwarmtepomp.

Grond-waterwarmtepomp

Een geothermische of grond-waterwarmtepomp haalt de warmte uit de grond via een horizontaal of verticaal captatienet. De warmte wordt vervolgens gebruikt om het water van je centrale verwarming op te warmen. Met dit type warmtepomp geniet je van een aanzienlijk hoger rendement dan een lucht-luchtwarmtepomp of lucht-waterwarmtepomp, maar het prijskaartje ligt ook iets hoger en is afhankelijk van het captatienetwerk dat je verkiest.

Water-waterwarmtepomp

Een water-waterwarmtepomp biedt een hoog rendement, maar is minder geschikt voor particulieren. Dat heeft vooral te maken met de speciale pomp- en retourput die deze installatie gebruikt om grondwater als warmtebron aan te wenden. De boringen die hiervoor nodig zijn, vallen niet alleen duur uit, maar gaan meestal ook gepaard met een bijzondere regelgeving. Een water-waterwarmtepomp is dan ook eerder geschikt voor industrieel gebruik.

Extra hulp nodig?

Kan je nog wat extra hulp gebruiken bij het kiezen van de juiste warmtepomp? Vraag dan het Daikin verwarmingsmagazine aan boordevol tips om de knoop door te hakken. Of gebruik deze handige selectietool.