Zo kies je de ideale vloer voor elk budget (zonder aan stijl en woongenot in te boeten)

Voor alle 'exclusieve' vloeren in hout, beton of natuursteen bestaan er goedkopere of gebruiksvriendelijkere alternatieven. Dat is handig wanneer je op je budget wil letten of geen al te grote fan bent van veel onderhoud. Bouwsite Livios zocht voor elke vloerklassieker de perfecte lookalike. Zie jij het verschil?

Klassieker 1: hout

Keramisch en kurk

Er gaat niets boven een authentieke plankenvloer, maar durf jij parket te leggen in je badkamer of op je terras? Geen probleem, er zijn genoeg alternatieven. Keramisch parket, bijvoorbeeld, mag je overal leggen, ook in de badkamer. Voor de prijs moet je het weliswaar niet doen: sommige tegels zijn zelfs duurder dan hout.

Laminaat blijft dé budgetvriendelijke houtimitator, maar is dan weer minder geschikt voor druk belopen en vochtige ruimtes.



Hoe herken je kwalitatieve laminaat? En welke soorten zijn er? Je leest het hier.

Slenter je graag op blote voeten door je woning? Dan is kurk met zijn isolerende en akoestisch dempende eigenschappen een heerlijke hout-lookalike.

Comeback voor vinyl en linoleum

Twee outsiders die een comeback beleven als houtvervanger: vinyl en linoleum. Denk jij bij vinyl aan het goedkope kunststofvloertje op je oude studentenkot? Fout gedacht, de nieuwste vinylinnovaties hebben genoeg karakter om élke houtvloer het nakijken te geven. Zeker als je het prijskaartje en de praktische voordelen in overweging neemt.

Linoleum - op basis van jute, lijnzaadolie, hout- of kurkpoeder en pigmenten - is interessant voor wie zweert bij natuurlijke materialen. Het is, net als vinyl, ook in tegelvorm verkrijgbaar, maar is niet geschikt voor je badkamer.

Klassieker 2: beton

Hou jij van het industriële en sobere karakter van een betonvloer? Je bent niet alleen: beton is al jaren op rij favoriet bij liefhebbers van moderne architectuur. Maar het is niet altijd en overal haalbaar: in kleine en moeilijk toegankelijke ruimtes lopen de plaatsingskosten hoog op door het extra handwerk en in bestaande woningen is de beschikbare opbouwhoogte van de vloer vaak te beperkt (10 à 12 cm is aan te bevelen). Bovendien loop je bij beton risico op vlekken, barsten en scheuren.

Wat dacht je daarom van keramische tegels met betonprint? Of ga aan de slag met betongrijze tegels in kurk of vinyl? Het nadeel van deze imitaties zijn de (heel smalle) voegen, maar dat lossen fabrikanten op met XL-uitvoeringen: keramische tegels van 120 x 120 cm of klikvinyltegels van 60 x 90 cm vormen geen uitzondering.



Klassiek, modern, rustiek, strak, enzovoort: je vindt keramische tegels in allerlei structuren, afmetingen, kleuren en prijsklassen.

Klassieker 3: natuursteen

Arduin, marmer of leisteen in de keuken of living, maar dan zonder bijhorend prijskaartje? Daarvoor hoef je geen steen uit Italië of Vietnam te importeren. Waarom probeer je geen onverslijtbare lookalike in keramiek of vinyl? Zo ben je niet alleen goedkoper af - meestal toch. Je hoeft je ook geen zorgen te maken over vetvlekken of onderhoud.



Tip: Voor absolute authenticiteitszoekers gaat er niets boven het doorleefde karakter van echte natuursteen.

Klassieker 4: cementtegels

Cementtegels in allerlei kleuren, patronen en formaten zijn terug van weggeweest. Goed nieuws voor wie houdt van een vleugje vintage, maar ook ideaal voor gezinnen met kleine kinderen, want een vlek is gauw gemaakt. Wil jij wel de pret, maar niet de zorgen? Patroontegels in vinyl, kurk of keramiek bieden hetzelfde grafische uitzicht voor een fractie van de prijs.

