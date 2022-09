Zo herstel je een dor gazon in het najaar: “nu krijgt gras geen concurrentie van onkruid”

Hoe herstel je een ros gazon?

Een ros, dor en ongezond gazon herstel je door nieuw graszaad te zaaien in het najaar. Om een bestaand gazon door te zaaien, kan je een daartoe bestemde machine huren. Zo werk je het graszaad in de bodem in. Maar ook een verticuteermachine of een verticuteerhark laat toe om een oud gazon terug tot leven te wekken. “Gebruik de machine of de hark om smalle baantjes in het gras te trekken. Daarna strooi je nieuw graszaad en wacht je op regen of geef je zelf water”, legt Verelst uit. De dorre plekken in het gazon worden zo weggewerkt door nieuw gras dat de volgende zomer hopelijk wél zal overleven. Lees hier hoe je gras zaait.

Volledig scherm Met een verticuteermachine kan je jouw oud gazon terug leven in blazen. © ThinkStock

Waarom je gazon herstellen in het najaar?

Het najaar is de uitgelezen periode om nieuw gras in te zaaien of een oud gazon door te zaaien. “In het najaar is er minder kans dat het kiemend gras uitdroogt”, zegt Verelst. “Bovendien heeft het nieuwe gras in het najaar geen concurrentie van opkomend onkruid, dat is in het voorjaar wel het geval.”

Vroeger was september overigens dé maand bij uitstek om gras te zaaien. Verelst vertelt ons echter dat de seizoenen merkbaar opgeschoven zijn. “Wie een nieuw gazon wil inzaaien of een oud gazon wil doorzaaien, doet dat tegenwoordig het beste in oktober om uitdroging te voorkomen”, verduidelijkt hij. “De nieuwe graszaadjes zullen ook in oktober nog opkomen voor het einde van het seizoen.” Lees hier hoe je het hele jaar door het gazon onderhoudt.

Laagje compost

In het najaar is het ook een goed idee om het dorre gazon te composteren. Op die manier verrijk je de tuinbodem en stimuleer je het bodemleven. “Regenwormen komen op de compost af en zorgen zo voor kleine kanaaltjes in de bodem die de volgende zomer water kunnen vasthouden”, legt Verelst uit. “Je gazon wordt dan minder snel ros.”

“Het volstaat om een dun laagje compost van een tweetal centimeter te verspreiden over het dorre gazon”, leert Verelst ons. “Hark de compost in met een klassieke, flexibele bladhark, want een metalen hark trekt het bestaande gazon kapot.” Gebruik daarbij enkel en alleen goed verteerde compost. “Onverteerde compost heeft de neiging om stikstof uit de bodem te halen en dat heeft net een negatief effect op de gezondheid van je gazon”, voegt Verelst er nog aan toe.

Hoe maak je compost en hoeveel moet je gebruiken? Lees hier composttips om je tuin in topconditie te houden.

Volledig scherm Met een dun laagje compost stimuleer je het bodemleven. © Getty Images

Mag je het gazon bemesten in het najaar?

Wie geen composthoop heeft, kan eventueel het gazon bemesten in het najaar. Maar Verelst waarschuwt voor de nadelen van meststoffen. “Op dit moment, na die hele droge zomer, is het eigenlijk geen goed idee om kunstmeststof te gebruiken”, benadrukt de expert. “De balletjes kunstmeststof worden namelijk gebonden door zouten en die tasten de celwanden van planten aan. Na een heel droog seizoen is de concentratie van zout in de bodem al veel hoger, als je dan nog kunstmeststofkorrels toevoegt, zullen de wortels van de grassprietjes beschadigd worden.”

Wat mensen zonder composthoop wel kunnen doen, is biologische en organische meststoffen gebruiken. Zo blijf je weg van de schadelijke zouten.

Verelst sluit af met een laatste tip: “Mensen die een bloemrijk gazon willen aanleggen, kunnen in het najaar ook al bloemzaadjes zaaien. Kies voor margrieten, slangenkruid en biggenkruid. Dat zijn bloemen die goed aarden in een bestaand gazon.” Zo heb je volgende zomer geen ros grastapijt, maar wel een kleurrijk bloemenveld in een ecologische tuin. Wil je een tuin vol leven creëren? Zo krijg je dat voor mekaar.

