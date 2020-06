Zo haal je de sfeer van een luxehotel in huis Bjorn Cocquyt

02 juni 2020

17u18 0 Woon. Het is niet omdat je dezer dagen niet op reis mag en niet kunt genieten van de luxe van een hotel, dat je die fijne, ontspannende sfeer moet missen. Met deze zeven tips breng je ze tot bij je thuis.

Maak een cocon van je slaapkamer

Kom tot rust in een ruimte met sobere en natuurlijke kleuren voor de muren en decoratie, omhul je met zacht katoen en linnen, leg wat extra kussens en een plaid op het bed... Vergeet ook niet om het netjes op te maken. Helaas is er geen hotelpersoneel om dat voor jou te doen, maar het stemt je wel blij als je 's avonds de kamer binnenstapt. Op de foto: textiel en meubels uit de collectie Slow Life, Maisons du Monde.

Ontbijt in stijl

Door de ochtendrush staat een keertje ontspannen ontbijten hoog op het vakantieverlanglijstje van heel wat mensen. Met een uitgebreid buffet is het dubbel genieten. Waarom zou je daar tijdens het weekend thuis ook geen gewoonte van maken? Dat hoeft echt niet veel tijd en moeite te kosten. Zorg voor iets meer keuze, met niet alleen sneetjes brood, maar ook wat fruit, granola, yoghurt... en serveer al dat lekkers op een mooi servies.

Laat het lekker ruiken

Heb je dat ook, dat je meteen een geur kunt oproepen als je aan een bepaalde vakantie terugdenkt? Aangename aroma's maken een beleving nog intenser. Pas dat trucje ook thuis toe. Het sfeerlicht als de kaarsen branden, maakt het nog zo gezellig.

Geef ze een plaatsje op een bijzettafeltje en meng formaten en kleuren, maar dan wel met tinten die bij elkaar passen. Vul aan met wat vakantiesouvenirs en een fotolijst, en het plaatje is compleet.

Me-time in de badkamer

Trek je op tijd en stond terug in de badkamer die je eenvoudig pimpt met wat kleinmeubels, een leuk badmatje, trendy handdoeken en accessoires. Ga ook all the way met sponzen, borstels, zeepjes en scrubs. Doe de deur op slot, zet het juiste muziek op en laat je zachtjes onderuitzakken.

Speel met licht

Hotelterrassen veranderen 's avonds in feeërieke plekken waar het zo goed toeven is dat je er uren blijft zitten. Het geheim zit hem bijna altijd in de sfeerverlichting. Overdaad schaadt doorgaans, maar in dit geval niet. Al zijn felle spots natuurlijk uit den boze. Hang een lichtsnoer op, combineer tafel- en vloerlampen en steek wat kaarsjes aan. Als je geen gedoe wilt met snoeren, koop je solarlampen die opgeladen worden door de zon.

Breng je vakantieland naar jou

Frankrijk, Italië of een tropisch land: integreer enkele elementen van je favoriete bestemming in je woonkamer. Deze junglewandkaart van HK Living, grote plant en exotische vogel laten je versteld staan hoe eenvoudig het is om weg te dromen naar je eigen aards paradijs.

Investeer in wellness

Heel wat hotels hebben een uitgebreid wellnessaanbod voor hun gasten. Aan een sauna, zwembad of jacuzzi hangt vaak een stevig prijskaartje, maar niet altijd. Zo lanceerde de Belgische wellness-specialist Gervi de collectie HotSpot van Hot-Spring, een reeks whirlpools met een scherpe prijs-kwaliteitverhouding. Het voordeel in vergelijking met een opblaasmodel is dat de jacuzzi het hele jaar door buiten mag blijven staan. Je hebt ook keuze uit verschillende types massagejets en de levensduur is een pak langer.

Vanaf 5.950 euro. www.hotspring.be