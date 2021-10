Zo geef je je toilet een upgrade met weinig geld

De pot op

Een hele toiletpot vervangen is niet direct de goedkoopste optie. Dus als je de kosten wilt drukken, kun je de toiletpot ook met een kleine ingreep vernieuwen. Simpelweg door een nieuwe toiletbril te kopen. Koop een bijpassend exemplaar of ga voor een andere kleur of design voor een nog nieuwere look.

Kosten: een wc-bril vervangen is in tegenstelling tot een geheel nieuw toilet prima betaalbaar. Voor een mooie en kwalitatief goede wc-bril moet je op zo’n 30 euro tot 50 euro rekenen.

Extra tip: voordat je je wc aankleedt, zorg je er best voor dat die lekker ruikt. Met deze tips heb je nooit meer last van onaangename geurtjes.

Tegels als nieuw

In de meeste toiletten zijn tegeltjes te vinden. Een muur opnieuw betegelen is een precies werkje en kan heel wat tijd én geld kosten. De oplossing om het toilet toch een nieuwe look te geven, is stukken makkelijker en goedkoper, namelijk met tegelverf. Het is eigenlijk niet veel moeilijker dan een muurtje schilderen, alleen moeten de tegels extra goed ontvet worden. Lees hier hoe je aan de slag gaat met tegelverf.

Kosten: het ligt er natuurlijk aan hoeveel tegels er in jouw wc te vinden zijn, maar houd rekening met zo’n 60 euro aan tegelverf en benodigdheden. Het gaat hier wel om de tegeltjes aan de muur. Je zou vloertegels eventueel ook kunnen verven, maar die zullen dan wel regelmatig aan vervanging toe zijn óf moeten met kwalitatief hoge verf geschilderd worden. De verf op vloertegels zal namelijk veel sneller afslijten doordat je er simpelweg overheen loopt.

En de vloer

De hele vloer vervangen zal niet binnen het budget van 500 euro passen. Je kunt hem daarentegen wel verbergen door een leuk kleedje neer te leggen. Zo creëer je binnen no-time een andere sfeer in de kleine ruimte. Met name als je kiest voor een opvallend design of frisse kleur.

Kosten: tapijten kunnen best duur zijn, maar dat ligt meestal aan het formaat. De wc is veelal de kleinste ruimte in huis, dus is het tapijt meestal goedkoop.

Uniek lampje

Licht kan de sfeer maken in een ruimte. Dat geldt misschien wel dubbel in een kleine ruimte. Lampen in wc’s zijn vaak niet zo opvallend, des te meer reden om voor een opvallend exemplaar te gaan.

Kosten: als je even de tijd neemt om op zoek te gaan naar een mooie hanglamp, dan kun je die voor een redelijke prijs op te kop tikken. Denk aan zo’n 50 tot 100 euro.

Essentiële accessoires

Het toilet is één van de weinige ruimtes in huis waar sommige accessoires écht essentieel zijn. Denk aan toiletrolhouders, wc-borstels en prullenbakjes. Nu zijn dit misschien kleine dingen, maar ze kunnen in een kleine ruimte absoluut een verschil maken. Ga bijvoorbeeld voor mat zwarte toiletaccessoires voor een industriële look of match de kleur bij de rest voor een subtiele touch.

Kosten: toiletaccessoires zijn niet moeilijk te vinden en heb je bij allerlei (goedkope) aanbieders. Prijzen kunnen dus van elkaar verschillen, maar als je een mooie set wil scoren, moet je denken aan zo’n 70 euro, inclusief toiletrolhouder. Bekijk de toiletaccessoires in de shop van vtwonen.

Essentieel voor de sfeer

Een mooie spiegel aan de muur en een paar gezellige waxinelichthouders maken vaak al een wereld van verschil. En wat dacht je van fijne geurstokjes om het één en ander te maskeren? Wel zo prettig in het toilet… Budgettip: maak zelf geurstokjes van je favoriete luchtje met behulp van dit stappenplan.

Kosten: om het helemaal af te maken met accessoires, kun je het natuurlijk zo gek maken als je zelf wilt. Woonaccessoires zijn gelukkig niet moeilijk te scoren voor een zacht prijsje. Houd rekening met zo’n 50 euro.

Het budget voor de toilet make-over

Als je alles bij elkaar optelt, moet je rekening houden met een uitgave van zo’n 240 tot 320 euro voor een toilet make-over. Hoe het precieze kostenplaatje uitpakt, ligt natuurlijk ook aan de keuze van het merk, de kwaliteit en het soort product. Maar aan deze opsomming zie je dat je ruim onder budget zou kunnen uitkomen met een toilet make-over.

Nog inspiratie nodig? Dit zijn 7 onmisbare items voor een sfeervol toilet.

