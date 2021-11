Zo creëer je een slaapkamer waar je tot rust komt

VTWONENIn een kamer die rust uitstraalt is het makkelijker in slaap vallen en voelt het sneller netjes. Daarnaast ziet een zen-slaapkamer er chic uit. Hoe je de slaapkamer een rustgevende look geeft? vtwonen geeft tips.

Ga voor ton-sur -ton

In een ton-sur-ton interieur speelt één kleur de hoofdrol. Deze kleur wordt in verschillende tinten uitgevoerd. Denk bijvoorbeeld aan een kleurpalet van bruin, beige, crème en zand. Door tinten uit dezelfde familie te kiezen, oogt het geheel rustig. De kleuren contrasteren niet, maar gaan supergoed samen. De makkelijkste manier om deze techniek toe te passen? Schilder de muur in één kleur en voeg daar beddengoed, meubels en gordijnen aan toe in dezelfde kleur, maar een tint lichter of donkerder. Lees hier meer over de ton-sur-ton-trend in de slaapkamer.

Volledig scherm Deze verschillende tinten beige zorgen voor een mooie ton-sur-ton-look. © Margriet Hoekstra Fotografie styling Eva van de Ven

Dimbare lampen

In de slaapkamer is verlichting enorm belangrijk. Het juiste licht bepaalt niet alleen je stemming, maar ook je energie. Ga voor lampen die je kunt dimmen in zowel het aantal Lumen (lichtsterkte) als Kelvin (kleur van het licht).Lees hier meer over hoe je de juiste lampen voor jouw slaapkamer kiest.

Natuurlijke materialen

Niets zo rustgevend als de natuur, dus gek is het niet dat het gebruik van natuurlijke materialen een plek op deze lijst krijgt. Met materialen zoals rotan, riet, hout, linnen, wol en katoen bereik je deze natuurlijke uitstraling en zijn dus onmisbaar in een rustgevende slaapkamer. Wees ook niet bang voor planten in je slaapkamer. Ze reduceren stress, werken kalmerend en voorkomen een dichte neus. Deze planten zorgen voor een betere nachtrust.

Lekker rustig

Met het gebruik van rustgevende materialen en kleuren maak je een goed begin. Maar houd, zelfs met gebruik van deze materialen, streng vast aan de regel less is more. Hoe meer je toevoegt, hoe meer ruis er op de lijn is. En dat wil je voorkomen om een zen toevluchtsoord van de slaapkamer te maken.

Extra tip: Het laatste wat je wilt is een rommelige look in de slaapkamer. Onder een bed is vaak een zee van ruimte om het een en ander op te bergen. Lees hier hoe je spullen discreet onder je bed verstopt.

Volledig scherm Wil je dat je slaapkamer rust uitstraalt? Gebruik dan niet te veel accessoires. © fotografie Sjoerd Eickmans styling Kim van Rossenberg

