Zo creëer je een slaapkamer waar je helemaal zen van wordt

We weten allemaal dat een goede nachtrust cruciaal is om optimaal te presteren. Een slaapkamer die kalmte en eenvoud uitstraalt kan je daarbij goed op weg helpen. Met deze vijf ideeën van vtwonen slaap je binnenkort als een roosje.

Creëer een strandgevoel met lichte, natuurlijke tinten

Verschillende grijs- en blauwtinten gecombineerd met helderwit zorgen ervoor dat je je in een strandhuis waant in de slaapkamer hierboven. Wil je toch graag kleur op de muur toevoegen, maar wel harmonie en rust vinden? Kies dan bijvoorbeeld voor terra- en natuurlijke steentinten of wondermooi venkelgroen. Rustgevender wordt het niet. Een poederachtige, matte krijtlook doet een wand nog zachter lijken, alsof je omringd wordt door aaibaar fluweel. Meer tips voor rustige kleuren in de slaapkamer vind je hier.

Ook behang is dit jaar helemaal in. Na alle jaren van effen en uni neemt het decoratieve nu de overhand. Wil je een wow-factor creëren, zonder dat je slaapkamer onrustig oogt? Schroom dan niet voor muurbreed behang.

Ruim je kamer elke dag op

Maak regelmatig schoon en vermijd een rommelige slaapkamer. Zorg dat je lege glazen van je nachtkastje hebt gehaald, boeken niet overal rondslingeren, kleding van de grond is opgeborgen en alle kastdeuren gesloten zijn. Deze maken je onbewust druk en onrustig in je hoofd. Mooie spullen mogen daarentegen wel gezien worden en geven juist sfeer aan de slaapkamer. Groeperen is het toverwoord. Kies niet één maar twee losse planten, of zet een paar bijzondere souvenirs in dezelfde tinten bij elkaar in een open kast. Met deze 11 stappen is je kamer zo opgeruimd.

De slaapkamer verduisteren

De ‘slaapstof’ melatonine stimuleert je hersenen om te gaan slapen en wordt aangemaakt door duisternis. De slaapkamer goed verduisteren is dus erg belangrijk. Zorg dat de kamer niet te licht is. Bedek ramen met gordijnen of jaloezieën. Gebruik een lamp met een laag vermogen. Of neem een sleep- en wake-up light die ervoor zorgt dat je ontspannen in slaap valt en weer energiek wakker wordt. Lees hier hoe je een lichtplan voor je kamer opstelt.

De ideale temperatuur

Een koude slaapkamer is niet fijn, maar van een warme slaapkamer word je nou ook niet altijd vrolijk. Wat de ideale temperatuur is, is persoonlijk. Misschien slaap je het best bij een frisse lucht van 17 graden, terwijl een ander liever in een kamer slaapt waar het 20 graden is. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt in ieder geval dat 18 graden de ideale temperatuur is. Zet ramen in de zomer open en zorg in de winter voor voldoende dekens, zodat je warm en comfortabel ligt.

Frisse geur

Zelfs als je de ramen ’s ochtends opendoet, kan je slaapkamer slecht ruiken na een nacht slapen. Zorg daarom altijd voor een frisse geur, bijvoorbeeld door een paar fijne geurkaarsen of -stokjes neer te zetten. Geuren als kamille, lavendel en vanille zorgen voor een ontspannen gevoel.

