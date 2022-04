Zo creëer je een kleurrijk bloemengazon: “Maaien hoeft niet meer én je maakt komaf met onkruid”

LiviosMag biodiversiteit in jouw tuin primeren? Dan kan je je grasmat veranderen tot een vrolijk en speels bloemen- of kruidengazon. Bouwsite Livios vroeg aan tuinspecialist Marc Verachtert hoe je dit voor mekaar krijgt.

In een bloemengazon hebben zowel gras als bloemen en kruiden hun plek. Niet alleen ziet dit er leuk uit, al die verschillende planten dragen ook in grote mate bij tot de biodiversiteit in je tuin. Ze vormen een stuifmeel- en nectarbron voor heel wat insecten, die op hun beurt weer voedsel zijn voor onder andere vogels.

Een bloemengazon is meteen ook een oplossing voor die eeuwige strijd tegen onkruid. Sinds januari 2020 is het voor particulieren verboden om onkruid te bestrijden met synthetische herbiciden. Probeer dan maar eens om in je tuin enkel gras te laten groeien en niets anders. In dat geval kan je beter de wildgroei omarmen en er iets moois van maken.

Maaien noch mulchen

Hoe je je grasmat omtovert tot een bloemen- of kruidengazon? Laat om te beginnen voortaan alle meststoffen weg, want die geven vooral het gras een voorsprong. De meeste kruiden houden van een armere bodem. Regelmatig maaien hoeft ook niet meer. Kruiden komen van ver aangewaaid, maar de kans is klein dat ze in een gesloten grasmat wortel kunnen schieten. Ze groeien doorgaans ook te hoog om het maaien te overleven. Ook mulchen doe je niet meer, want dat telt als bemesting. De robotmaaier mag dus op stal, want ook hij laat mulch achter, en maait veel te kort voor een mooi bloemengazon.

Tussen 4 en 15 cm hoog

Zo zal je grasmat langzamerhand transformeren tot een heus bloemen- of kruidengazon. Niet te verwarren met een bloemenweide: die maai je slechts tweemaal per jaar en staat soms tot 40 cm hoog. Wij mikken eerder op een terrein met een begroeiing tussen de 4 en 15 cm hoogte, zodat je er naar hartenlust op kunt lopen, spelen of liggen. En ja hoor, je mag ook eens korter gaan als dat je even bevalt.

Een proces van jaren

De ontwikkeling van zo’n kleurrijk gazon kan een proces van jaren zijn. Als je echt snel wil zijn, dan kun je het gazon afplaggen, alle gras afsteken en verwijderen, grondbewerkingen doen en een passend mengsel zaaien.

Iets gemakkelijker is je gazon in alle richtingen verticuteren. Zo verwijder je alle vilt en resten maaiafval, en je kamt het gras ook genoeg uit zodat er lege ruimte ontstaat voor een doorzaai met een kruidenmengsel dat je mengt met zand. Sproei daarna wat water, zodat de zaden gedwongen worden in kiempositie te komen, laag tegen de grond. Als het droog blijft, geef je na drie, zes en negen dagen nog eens water. Later hoeft niet: tegen dan hebben je planten worteltjes die zelf op zoek kunnen naar vocht. Laat nu tot vijftien cm hoog doorgroeien voor je een eerste keer maait. Daarna maai je wanneer het je uitkomt.

Mengsel of mengen

Kruidige zadenmensgels vind je à volonté in tuincentra, maar de meeste zijn bedoeld voor bloemenakkers en bloemenweiden. Voor laagblijvende bloemen- en kruidengazons moet je naar speciaalzaken. Allemaal tellen ze tien, soms zelfs bijna twintig, verschillende kruiden die gaan voor rijke bloei en bijdrage aan biodiversiteit. Madeliefjes, klein streepzaad, gewone reigersbek, gewone rolklaver, brunel en klaversoorten voeren de hoofdtoon. De prijzen van mengels zijn erg uiteenlopend. Het verschil zit hem in de hoeveelheid kruidenzaad ten opzichte van de totale massa.

Nog een mogelijkheid: je eigen mix maken. Je kan daarvoor kruidenzaden in lage bloemenranden verzamelen of zaden van inheemse bloemensoorten kopen. De beste periodes om te zaaien zijn identiek aan die van traditioneel gazon: het voorjaar en de nazomer.

