Zo blijft je slaapkamer vannacht lekker koel

1. Koele stoffen

Een goede nachtrust valt of staat met fijn (en in dit geval koel) beddengoed. In de zomer kies je daarom voor linnen. Waarom? Linnen beddengoed is luchtdoorlatend en absorbeert een vijfde (!) van zijn gewicht in water. Dat betekent droge lakens, zelfs tijdens de warmste nacht. Heb je geen linnen dekbed? Werk dan met laagjes lakens. Zo kun je telkens een laken wegleggen als je het warm hebt, of erbij pakken als het fris wordt. Een luchtige katoenen pyjama kan daarnaast ook helpen om koel te blijven. De stof katoen ademt het meest.