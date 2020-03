Zit je ook thuis? Maak je terras klaar voor de lente Redactie

De lente is in aantocht en we brengen nu massaal veel tijd door thuis. Waarom niet dit moment benutten om je terras eens grondig aan te pakken? Met welk materiaal je terras ook is opgebouwd, bouwsite Livios deelt de beste tips voor een grondige reiniging.

Opgelet met hogedrukreiniger

Je terras kuisen met een hogedrukreiniger wordt vaak afgeraden. Vraag dit zeker na bij de fabrikant. Ga je toch met een hogedrukreiniger aan de slag? Ga dan voorzichtig te werk. Stel de druk zo laag mogelijk in en de sproeikop op een brede straal. Zo spuit je de voegen niet kapot. Hardnekkige vlekken kan je verwijderen met een geconcentreerde straal, maar met een schuurborstel behaal je hetzelfde effect.

Verzorg de voegen

Onkruid verwijderen tussen je terrasvoegen? De meest eenvoudige manier is het gewoon uittrekken. Zorg dat je ook de wortels mee uittrekt. Een harkje of schoffel kunnen je hierbij helpen. Zitten de wortels diep in de grond? Dan gebruik je best een mesje. Tip: mossen verwijderen tussen de voegen is makkelijker als het een paar dagen niet geregend heeft.

Ga vetvlekken te lijf

Barbecueën op je terras? Dan zijn vlekken onvermijdelijk. Met warm water en een beetje natuurlijke zeep krijg je vetvlekken in de meeste gevallen weg. Bij keramische tegels kan je ook een zuur product gebruiken in combinatie met water. Denk maar aan azijn. Gebruik dit nooit op beton of natuurstenen die kalk bevatten! Hier verdwijnen vetvlekken vanzelf na enkele dagen regen. Wil je ook vetvlekken op je vloeren binnen aanpakken?

Bekijk hier met welke aandachtspunten je moet rekening houden.

Hou je houten planken mooi

Heb je houten terrasplanken? Dan reinig je je terras best met een ruwe borstel en een sopje van bruine zeep en water of een mengsel van javel en water om mos en algen te verwijderen. Na verloop van tijd vergrijzen je terrasplanken op natuurlijke wijze door de blootstelling aan zonlicht en regen. Wil je niet dat het hout vergrijst? Behandel het dan met een verkleurde olie. Lees ook de grootste aandachtspunten bij een houten terras.

Composiet of kunststof?

Regenwater zorgt voor een natuurlijke reiniging van een terras met kunststof planken. Na de winter moet je mogelijk groenaanslag verwijderen. Hiervoor gebruik je best een zachte borstel of spons en een sopje van water met een beetje bleekwater. Spoel je terrasplanken na met zuiver water.

Schone kleiklinkers

Klinkers op je terras? Veeg bladeren regelmatig weg om te voorkomen dat je klinkers langdurig vochtig blijven. Zo krijgt mos geen kans. Na de winter veeg je de klinkers met een harde borstel en spoel je het af met water. Daarna kan je indien nodig de voegen opnieuw vullen met wit zand.

Betontegels of -klinkers?

Voor het onderhoud van een terras met betontegels of -klinkers volstaat een flinke schrobbeurt met een sopje van water en bleekwater. Giet het over je terras, laat even inwerken en schrobben maar. Spoel nog even na met de tuinslang. Gebruik geen hogedrukreiniger: de waterstraal kan de toplaag beschadigen, waardoor de kleur wordt aangetast en er kleine gaatjes kunnen ontstaan.

Keramische tegels

Keramische tegels hebben weinig onderhoud nodig. Ze zijn bijna ondoordringbaar, waardoor vet, vuil en vlekken zich niet vasthechten aan de tegel. Hoe gladder het oppervlak, hoe minder kans dat het vuil in je terras dringt. Na de lente volstaat een schrobbeurt met een gewoon kuismiddel.

Schrobbeurt van natuursteen

Is je terras betegeld met natuursteen? Een schrobbeurt met water en een schuurborstel volstaat vaak al. Vlekken verdwijnen na verloop van tijd vanzelf onder invloed van de zon, regen en wind. Bij schaduwrijke plekken kan een kleine dosis bleekwater al wonderen verrichten. Spoel goed na met water. Wil je zelf nog een natuurstenen terras aanleggen? Volg dan deze tips.

Opgelet met bleekwater

Gebruik je een sopje van water en bleekwater? Vermijd dat het sopje in je planten of grasperk belandt: het is schadelijk voor je tuin. Let ook op voor vlekken op je kleren.

