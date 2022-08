Zijn zonnepanelen interessant voor wie verwarmt op gas?

Sommigen beweren dat zonnepanelen en gas een goede match vormen. Anderen vinden het een oninteressante combinatie. “Het heeft zeker zin om fotovoltaïsche zonnepanelen te leggen als je verwarmt met gas”, zegt Alex Polfliet van Zero Emission Solutions, een studie- en consultancybureau voor duurzame energie en energie-efficiëntie. “Zo wek je niet alleen elektriciteit maar ook warmte op.”

Zonnepanelen en verbruik laten matchen

Alex Polfliet geeft enkele tips voor wie op gas verwarmt. “Het is slim om het aantal zonnepanelen dat je legt te laten matchen met je elektrisch verbruik. Dat betekent dat je je elektrisch verbruik zo momentaan mogelijk organiseert met de productie van je zonnepanelen. Dat momentaan verbruik in kilowattuur vind je terug op je meest recente afrekeningsfactuur. Een gemiddeld gezin verbruikt 4.000 kilowattuur per jaar. Als je die capaciteit deelt door 400, weet je hoeveel panelen je nodig hebt. In dit geval zijn dat dus tien stuks.” Zo bepaal je je verbruik en het aantal zonnepanelen dat je nodig hebt.

Verwarmen met een gasketel

“Als je verwarmt met een gasketel kan je je sanitair warm water ook met je zonnepanelen produceren”, aldus Alex Polfliet. “Dat kan je genereren met je elektriciteit wanneer de zon schijnt. Het water blijft dan opgeslagen in een buffervat, waar het 24 tot zelfs 48 uur warm blijft – zeker in de lente, zomer en herfst. Zo vermijd je dat je je verwarmingsketel het hele jaar door stand-by moet houden om je warm water te maken. Je warmwaterboiler, in principe een vat met water, die nu op gas werkt, kan je laten ombouwen zodat die ook op elektriciteit werkt. Die extra kost is zeer beperkt omdat er alleen een weerstand in het vat moet worden ingebracht.”

Gasdoorstromer

Ook wie gebruikmaakt van een gasdoorstromer kan zonnepanelen inzetten. “Dat is ook interessant, maar de combinatie is iets omslachtiger”, meldt Alex Polfliet. “Want in dat geval maak je warm water op het moment dat je het nodig hebt. Het gebruik van zonnepanelen loont hier iets minder de moeite omdat je met een gasdoorstromer niet de hele tijd stand-by blijft om warm water te maken. In tegenstelling tot een gasketel, is er bij een gasdoorstromer geen vat. Dus moet je in dat geval een extra elektrische boiler plaatsen, wat uiteraard een extra investering vraagt. En je hebt er ook plaats voor nodig.” Lees hier meer over de verschillende soorten boilers.

Kortere terugverdientijd

Zonnepanelen zijn voor iedereen interessant, daar is Alex Polfliet rotsvast van overtuigd. “Met de huidige prijzen is je installatie in twee en een half tot drie jaar terugverdiend. Daar reken ik de premie bij. Vermindert die of valt die weg, dan wordt de terugverdientijd een half tot één jaar langer. Als de verwarming van je water al elektrisch gebeurt, al dan niet met een warmtepomp, dan is er voor het maken van warm water niet eens een extra investering nodig – en bespaar je dus meteen. Ik verwacht immers niet dat de elektriciteitsprijzen de eerste maanden – en zelfs de eerste drie jaar – zullen zakken.”

Dak vol leggen

Daarom volgt Alex Polfliet de denkwijze van andere energiespecialisten: als je het kapitaal hebt, leg dan je dak vol met zonnepanelen. “Gemiddeld wend je een vierde tot een derde van je zonnepanelencapaciteit aan voor direct verbruik. Wat je te veel produceert, is niet langer verloren. Je overtollige stroom kan je bijvoorbeeld op het net zetten en verkopen aan je leverancier. Door de hoge elektriciteitsprijzen krijg je daar nu meer voor dan vroeger, maar uiteraard minder dan de stroom die je zou kopen van het net (19 cent in plaats van ongeveer 30 cent, nvdr.). Op basis van de prijs van zonnepanelen, de installatie en wat het je oplevert in kilowattuur maak je altijd winst. En die winst is groter dan wat je voor hetzelfde kapitaal op je spaarboekje zou krijgen.”

Verbruik op jaarbasis

Voor wie het kapitaal niet heeft om zijn dak vol te leggen met zonnepanelen, raadt Alex Polfliet dit aan: “Leg zoveel kilowattpiek als wat je op jaarbasis verbruikt. Is dat bijvoorbeeld 4.000 kilowattuur, dan leg je 4 kilowattpiek aan zonnepanelen.”

