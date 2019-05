Zijn schilders een uitstervend ras? "Mooiste beroep dat er bestaat” Redactie

22 mei 2019

11u00

Bron: Livios 0 Livios De bouwsector zit met een probleem. Volgens de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) zakt het aantal leerlingen en studenten in het bouwonderwijs alarmerend snel. Ook de schilder is stilaan een zeldzame soort: op vier jaar tijd daalde het aantal leerlingen in de opleiding schilderen en decoratie met 10%. Is het schildersvak dan zo onaantrekkelijk? De bouwsector zit met een probleem. Volgens de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) zakt het aantal leerlingen en studenten in het bouwonderwijs alarmerend snel. Ook de schilder is stilaan een zeldzame soort: op vier jaar tijd daalde het aantal leerlingen in de opleiding schilderen en decoratie met 10%. Is het schildersvak dan zo onaantrekkelijk? Bouwsite Livios ging op werfbezoek bij familiebedrijf Schilderwerken Vanbriel en vroeg het aan vader Sus (55) en zoon Jelle (30).

Minder interesse in opleidingen

De interesse in schildersopleidingen is de voorbije jaren sterk gedaald. De reden? “Vroeger zeiden je ouders al snel: leer een stiel, dan verdien je goed je boterham en kan je meteen aan de slag”, zegt Sus. “Nu willen jonge mensen eerst studeren, en de ouders moedigen dat aan. Dat kan je ze natuurlijk niet kwalijk nemen. Schilderen is zwaar werk, net als veel andere jobs in de bouwsector. Bovendien bleven mensen vroeger vaak in hun eigen dorpskern. De ene werd bakker, de andere slager, en iemand anders werd schilder. Nu is dat minder vanzelfsprekend: mensen gaan veel sneller in Brussel of Antwerpen aan de slag.” Lees hier of jij geschikt bent om te werken in de bouw.

Om problemen vragen

Maar dat is niet het enige probleem. “Je merkt ook dat de kwaliteit van nieuwe schilders afneemt”, zegt Sus. “Vroeger ging je op je veertiende op leercontract. Als je dan afstudeert, heb je al bakken ervaring. Maar tegenwoordig heb je als jongeling zoveel mogelijkheden. Wie weet er nu al op zijn veertiende dat hij schilder wil worden? Als je iemand opleidt, maak je daar de eerste twee jaar geen winst op. Maar na die twee jaar gaat zo’n jongen weg en begint hij zelf een zaak. Je creëert je eigen concurrentie en betaalt er zelfs voor.”

Jelle: “Ik maak me vooral zorgen om de nieuwe wetgeving rond getuigschriften. Sinds dit jaar moet je als schilder geen bekwaamheidsbewijs meer kunnen voorleggen als je een eigen zaak wil starten. Dat geldt trouwens voor veel beroepen. Zo vraag je om problemen.”

Constant volgeboekt

Het aantal schilders mag dan wel dalen, de vraag doet dat niet. Sus en Jelle zitten alvast niet om werk verlegen. “Momenteel zijn we tot eind november volgeboekt”, zegt Sus. “Dat is geen uitzondering: de gemiddelde wachttijd is bij ons zes maanden. Vooral jonge tweeverdieners doen beroep op onze diensten. Die hebben zelf geen tijd. Schilderen is ook vaak net die klus die mensen zelf het minst graag doen. Het komt dus niet zelden voor dat we iemand niet kunnen helpen. Sommigen denken dat we de week nadat ze ons bellen al kunnen beginnen. Tja… Dan moet je iemand anders zoeken. Als een schilder op een week tijd bij jou kan beginnen, dan is dat geen goed teken. Maar als je kwaliteit levert, doet mond-tot-mond reclame de rest. Dan zit je nooit zonder werk.”

Hogere eisen

Ook het eisenpakket van de klant schiet de hoogte in. “Dat merk ik zelfs ten opzichte van tien jaar geleden”, zegt Jelle. “Tegenwoordig moet alles nóg meer tot in de puntjes zijn afgewerkt. Dat was al zo, maar nu is het toch een niveau hoger. Alles moet zo strak en chic mogelijk. Veel nieuwe woningen hebben ook grote ramen, waar veel licht door binnenvalt. De kleinste oneffenheid springt dan in het oog. En er is meer vraag naar speciale technieken. Een optisch effect creëren met vegen, werken met lichtgevende verf,… Je kan daar als schilder bijscholing voor volgen, maar dat is vooral voor degenen die zich willen specialiseren. Behangpapier met bomen voor in het toilet is momenteel ook populair. Of een landschap voor in de vergaderzaal. Daar kruipt wat werk in, maar het effect mag er zijn.” Ontdek hier de nieuwste interieurtrends.

Doe-het-zelf(-beter-niet)

Biedt een professionele schilder dan zoveel meerwaarde voor de gemiddelde handige harry? “Natuurlijk”, zegt Jelle. “Alleen al door de kwaliteit van de verf die we gebruiken. Maar ook omwille van de snelheid: begin je woning maar eens af te plakken als je dat nooit doet. Zeker als alles perfect recht moet zijn. Onlangs kwam ik in een huis waar de mensen zelf hun muren hadden behangen met vliesbehang. Dat papier zat zo vol blazen dat het zelfs geen zin had om te beginnen verven. Die vrouw kreeg bijna een hartaanval, maar zoiets kan nu eenmaal gebeuren als je het zelf wil doen. Wij gebruiken lampen om elke oneffenheid en elk blaasje op te sporen en weg te werken. Met een professional speel je op zeker.”

Tip: Ga je zelf aan de slag? Hier vind je 5 tips voor een gezonde schilderbeurt

Het leven zoals het is: de schilder

Hoe verloopt de gemiddelde werf voor een schilder? “Gemiddeld duurt het een kleine week om een woning of appartement helemaal af te werken”, zegt Jelle. “De helft van die tijd gaat naar de voorbereiding. Eerst bedekken we de vloer. Dan zetten we bij elke muur een lamp om alle oneffenheden te zien en weg te werken. Daarna kunnen we schuren, plamuren en plakken. De rest van de week volgt het verven en behangen zelf. Het hangt er ook een beetje vanaf hoeveel verschillende kleuren we moeten gebruiken. De deuren lakken we meestal tussendoor. Die nemen vaak het meeste tijd in beslag.” Lees hier wat de kleuren van je interieur over jou zeggen.

Zware hobby

Wat Sus en Jelle nu zo aantrekt in het vak? “Voor mij is dit het mooiste beroep dat er bestaat”, zegt Sus. “Op mijn veertiende ben ik op leercontract gegaan bij de man die thuis de trap kwam schilderen. Ondertussen oefen ik al meer dan 41 jaar lang elke dag mijn hobby uit. Ik heb nooit iets anders gekend en ook nooit iets anders gewild. Mijn versleten knieën neem ik er wel bij. Eigenlijk hebben wij de luxejob van de bouwsector. Metsers en dakwerkers hebben het veel zwaarder. Dan zitten wij hier binnen nog goed.”

Jelle: “Vroeger zei ik altijd: ik word nooit schilder. Ik zag hoe vaak mijn pa weg was, hoeveel uren hij moest kloppen en hoe moe hij ’s avonds thuis kwam. Maar ondertussen ben ik al twaalf jaar schilder, en ik doe het nog altijd even graag. Wij maken elke dag mensen blij. We komen ergens binnen waar het er niet uitziet en maken er iets moois van. Hoe kan je daar nu geen voldoening uit halen?”

Ga je zelf aan de slag met verf en borstel? Hou dan deze gouden tips van Jelle en Sus in het achterhoofd:

• Koop goede materialen. Met kwaliteitsverf laat je geen spatten achter op je plafond. Ook goede afplaktape maakt een groot verschil: zo laat je geen lijmresten achter en trek je geen verf van de muur. Het is wat duurder, maar je hebt er meer en veel langer plezier van.

• Voel je niet te beroerd om advies te vragen in de winkel.

• Gebruik je een verfrol? Sop je rol eerst in de verf en rol hem dan een paar keer tegen je bak. Zo druipt de verf er niet af terwijl je schildert.

• Plak je plinten nooit in stappen af: zorg dat je tape in één stuk blijft. Plak je plint dus eerst een beetje af en trek de afplaktape dan door. Zo vermijd je tijdens het verven onregelmatigheden op je muur.

• Moet je je muur eerst plamuren? Zet dan een lamp schuin langs je muur. Zo zie je oneffenheden die anders niet opvallen. Staat er een groot raam in de buurt? Bekijk die muur dan extra goed. Oneffenheden zijn het duidelijkst als er veel licht op je muur binnenvalt.

• Begin met je plafond. De kans is groot dat je per ongeluk een muur raakt. Als die nog niet geschilderd is, is dat een pak minder erg. Lees hier hoe je een plafond verft.

• Is je muur al wat ouder? Hang er dan vliesbehang op om de afwerkingsgraad te verhogen. Zijn je muren splinternieuw of zijn het gipskartonplaten? Dan is vliesbehang waarschijnlijk overbodig.

• Wil je zeker zijn dat alles in orde is? Laat je schilderwerken dan uitvoeren door een professional. En ga niet zomaar voor de goedkoopste.

• Hou rekening met binnenvallend en indirect licht. Heb je een tv met ambilight? Weet dan dat je elk putje in de omliggende muren kan zien. Dat los je eventueel op door een MDF-plaat achter je tv te hangen.

Lees ook

Zelf verven? Van flop naar succes in 10 eenvoudige stappen

Buiten schilderen: vermijd deze valkuilen

De juiste verf en borstel kiezen? Dat doe je zo

Bron: Livios