Zijn onze huizen wel bestand tegen aardbevingen? Architect legt uit of we ons zorgen moeten maken

Sarah (36) en Dieter (41) dachten een droomwo­ning te hebben gekocht: "Tot de winter aanbrak en we vochtpro­ble­men en schimmel ontdekten”

“De gezondheid van onze kinderen was in gevaar. En dat is nog zacht uitgedrukt.” Door de talrijke vocht- en schimmelplekken verkeerde het huis van Sarah en Dieter in zo’n slechte staat dat het niet langer een veilige plek was voor hun kroostrijke gezin, vertellen ze in Dag Allemaal. “Ik heb me heel schuldig gevoeld”, zegt Sarah, nu hun woning in ‘Extreme Makeover’ weer deftig bewoonbaar werd gemaakt.