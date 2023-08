Zijn je zonnepanelen extreem vuil, dan kan dat resulteren in een rendementsverlies tot 20%: zo hou je ze optimaal proper

LiviosWie zomer zegt, zegt zon. Alleszins, dat hopen we toch. De komende dagen mogen we alleszins een pak meer zon verwachten dan de afgelopen weken, zo luiden de weersvoorspellingen. En da’s meteen ook goed nieuws om je zonnepanelen volop te laten renderen. Maar moet je je panelen en omvormer in de zomer extra controleren? Is het nodig om ze nu te reinigen? En hoe doe je dat best? Bouwsite Livios deelt enkele pro-poetstips.

Niet 100 procent zelfreinigend

Dat je zonnepanelen in de zomer het meeste opbrengen, klopt niet. De lente is de meest rendabele periode voor je zonnepanelen. Er is zon, de hoek waarmee de zonnestralen op je panelen schijnen is optimaal en het is nog niet te heet, zodat de warmte makkelijk kan geleiden. Toch is het belangrijk om het rendement van je PV-installatie ook in de zomer te optimaliseren.

Zonnepanelen zijn deels zelfreinigend. De combinatie van de schuine ligging en een fikse regenbui zorgt er namelijk voor dat stof en andere vuiltjes gemakkelijk wegspoelen. Heb je zonnepanelen op een plat dak liggen, dan hou je best je opbrengst in het oog. Merk je dat deze achteruit gaat, controleer dan de status van je zonnepanelen.



Zonnepanelen: deze zeven zaken over de plaatsing en het gebruik ervan moet je weten.

Wanneer is het slim om je zonnepanelen te kuisen?

Woon je in de buurt van een industrieterrein of een drukke weg? Zijn ze naast je aan het bouwen of renoveren, waardoor er cementresten op je dak kunnen spatten? Of - en dat is meer en meer het geval tijdens onze zomers in België - regent het een lange tijd niet? Dan is het de moeite om je zonnepanelen te kuisen.

Een regelmatige visuele check, om bijvoorbeeld te kijken of er geen gedroogde uitwerpselen van vogels op liggen, kan ook geen kwaad. Of gebruik een telescopische borstel met een zachte, witte doek. Zo zie je meteen hoe het met je panelen gesteld is.

Hou je vermogen in het oog

Het vermogen van je zonnepanelen is ook een belangrijke parameter. Merk je dat het vermogen significant achteruit gaat, dan is het aan te raden om je zonnepanelen te poetsen. Het zou immers zonde zijn om tijdens zonnige dagen gratis energie te mislopen.

Zijn je panelen extreem vuil, dan kan dat resulteren in een rendementsverlies tot 20 procent. In de meeste gevallen loopt het niet zo’n vaart. Bij de gemiddelde installatie schommelt het verlies rond de 2 à 3 procent. Maar dat verlies kan je dus vermijden door je panelen proper te houden.



Optimaal gebruik maken van de opbrengst van je panelen? Zo doe je dat.

Je zonnepanelen zelf reinigen of niet?

Ga je zelf aan de slag? Reinig ze dan tijdens een niet-zonnige dag met regenwater en een telescopische ruitenwisser. Het water droogt tijdens een bewolkte dag trager op en er blijven minder vuilresten achter. Veiligheid primeert, dus kruip je dak niet op, tenzij het een plat dak is. Daar kan je wel met een zachte spons of doek over de panelen gaan. Let op dat je geen krassen maakt of op de panelen leunt.

Gebruik in beide gevallen nooit een hogedrukreiniger of schuursponsjes. Wens je zeep te gebruiken, kies dan een milde zeep in plaats van allesreiniger of agressieve poetsproducten.

Je kan ook perfect een professionele firma inschakelen om je panelen schoon te maken. Naast hun expertise en handigheid werken ze met osmosewater. Dat is nog altijd beter dan een tuinslang met regenwater, omdat daar vuilresten in kunnen zitten. Reken op ongeveer 4,5 euro exclusief btw per paneel.

En wat met je omvormer?

Je zonnepanelen brengen niets op als je omvormer niet in topconditie is. Deze moet je in principe niet reinigen, maar hou er wel rekening mee dat omvormers een levensduur van 10 à 15 jaar hebben. Je zal dus ooit je omvormer moeten vervangen door een nieuw exemplaar. Of je hem nu afstoft of niet …

Lees verder op Livios.be:

Dit artikel is geschreven door onze partner Livios.be, een expertensite die zich focust op bouwen en verbouwen.