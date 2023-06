Zijn containers dé oplossing voor je nieuwbouw? "Je komt op ca. 1.450 euro per m² uit: een heel stuk minder dan wanneer je klassiek bouwt”

LiviosKriebelt het om een eigen woning te zetten? Maar kost klassiek bouwen jou te veel of duurt het te lang? Dan overwoog je misschien al eens containerbouw. Bouwsite Livios klopte aan bij één van de marktspelers in dat segment: Addhome group. Wat zijn de mogelijkheden vandaag? En geniet je wel van voldoende comfort, als je voor containerbouw kiest? We beantwoorden de vaakst gestelde vragen omtrent dit topic hieronder.

Van bijgebouw tot totaaloplossing

“Oorspronkelijk boden we onze modulaire containergebouwen vooral aan als een eenvoudige oplossing om snel bijgebouwen te plaatsen, bijvoorbeeld zorgwoningen”, vertelt Basiel Van Cauwenberge, medeoprichter van Addhome group.

“Tegenwoordig plaatsen we er ook complete nieuwbouwwoningen mee, net als (tuin)kantoren, showrooms, poolhouses en zelfs zwembaden. We werken op nieuwbouwgronden, maar ook in de tuin van bestaande woningen, of als deel van projectontwikkeling.”

Daarbij gebruikt Addhome altijd zeecontainers, waarmee goederen verscheept zijn naar Antwerpen of Rotterdam. “Containers die je dus nog altijd als nieuw kan beschouwen, maar die toch ook deels circulair zijn.”



Enkele vooroordelen over containerbouw: hoe zit de vork in de steel?

Is de manier van opbouwen niet erg beperkt?

Vroeger moest je containers altijd exact op elkaar plaatsen. Met andere woorden: per bouwlaag kon je de indeling van een verdieping maar beperkt laten variëren. Van Cauwenberge: “Dat is vandaag niet meer zo. Op de eerste bouwlaag met containers plaatsen we een tussenstructuur. Daarop kunnen we dan een tweede laag containers in alle richtingen aanbrengen, zonder verlies aan stabiliteit.”

Vallen containergebouwen wel voldoende te isoleren?

“We isoleren de containers langs binnen met een geschrankt systeem van verschillende lagen PIR-isolatie, met ertussen verschillende dampschermen. Als iemand dan een lange vijs of spijker in de wand aanbrengt, doorprikt die zo toch niet elk dampscherm en ontstaat er geen koudebrug. Bovenop de isolatie plaatsen we dan een houten draagstructuur, afgewerkt met geschikt plaatmateriaal.” PIR heeft een goede lambdawaarde, waardoor je er niet zo dik mee moet isoleren.



“Tegelijk biedt containerbouw het voordeel dat je erg grote overspanningen kan realiseren, bijvoorbeeld met brede ramen. Die moeten we dan wel compenseren met dikkere isolatie en hoogrendementsglas.”



Roest zo’n container niet?

“De containers die we gebruiken, bestaan uit robuust cortenstaal, met daarop een zinkprimer. Ze moeten immers jaren meegaan in de ruwe omstandigheden op zee. Bovenop het zink brengen we dan nog eens tweecomponentenverf aan. En zelfs als het cortenstaal onbehandeld buitenstaat, zoals je wel eens ziet, oxideert het enkel oppervlakkig", aldus Van Cauwenberge.

Gestandaardiseerd of ook op maat?

Een beperking die wel overeind blijft, is dat je vasthangt aan de vaste afmetingen van een container. “De zeecontainers zijn altijd 6 of 12 op 2,5 meter groot. Natuurlijk combineren we er verschillende, maar uiteindelijk zijn de constructies altijd een meervoud van die vaste maten, dat kan niet anders. Bestaande rijwoningen kunnen we dus moeilijk met containerbouw renoveren.”

De containers worden grotendeels op voorhand gebouwd in de fabriek. “Toch kan je veel zaken zelf kiezen. Van de hoogte van de stopcontacten en ramen tot het kraanwerk. Hetzelfde geldt voor de buitenkant: de stalen wanden zijn standaard zwart, maar we kunnen ze ook bekleden. Architecten bedenken allerlei moderne containergebouwen, met grote hout- en raampartijen. Soms ook hybride ontwerpen: bestaande baksteenmuren gecombineerd met strakke containerunits.”

Wat is het grote verschil met klassiek bouwen?

Het grote verschil met klassiek bouwen zit hem o.a. in de bouwsnelheid. “Een woning van 200 m² plaatsen we momenteel gemiddeld op ongeveer 10 maanden tijd, net omdat we de containers al grotendeels in de fabriek bouwen. Daardoor gaat het ook vlot op de werf, met weinig hinder door onverwachte bouwproblemen of barre weersomstandigheden.”



En tot slot: hoeveel kost zo’n containerbouw?

“Voor een instapklare kantoorruimte betaal je ongeveer 1.200 euro per m², exclusief btw. Kies je voor een instapklare woning met badkamer, keuken, warmtepomp en laminaatvloeren? Dan kom je gemiddeld op 1.400 à 1.500 euro per m² uit: toch een heel stuk minder dan wanneer je klassiek bouwt”, zo besluit Van Cauwenberge.

