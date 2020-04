Zelf verven? Schilder deelt zijn beste tips Redactie

01 april 2020

11u30

Bron: Livios 0 Livios Naast puzzels en trampolines kopen Belgen massaal … verf. Het is dan ook het ideale klusje nu we binnen moeten blijven. Ga je voor de eerste keer aan de slag? Of is het al een tijdje geleden dat je een kamer hebt geschilderd? Naast puzzels en trampolines kopen Belgen massaal … verf. Het is dan ook het ideale klusje nu we binnen moeten blijven. Ga je voor de eerste keer aan de slag? Of is het al een tijdje geleden dat je een kamer hebt geschilderd? Bouwsite Livios vroeg aan Jens Gemels, professioneel schilder bij Accent Interieur, hoe je dit best aanpakt.

1. Verf kiezen

Het aanbod aan soorten verf is enorm groot. En persoonlijk advies vragen in de winkel zit er nu niet in. Hoe weet je dan of je de juiste verf bestelt voor jouw klus? “Het is misschien een cliché, maar je bespaart best niet op je verf”, vertelt Jens. “Verf van de A-merken, die doorgaans wat duurder is, gaat nu eenmaal langer mee. Bij goedkopere verf zal je om de paar jaar een nieuwe laag moeten aanbrengen. En betaal je op termijn eigenlijk nog meer.” Zelf geeft Jens de voorkeur aan acrylaatverf ten opzichte van latexverf. “Acrylaat vloeit veel beter in elkaar, je hebt minder kans op strepen en het is ook veel duurzamer dan latex.” Nog een tip: “Hoe matter de verf, hoe minder je strepen en aanzetten zal zien.”

Geen idee welke kleuren je kan combineren? Met deze basisregels in je achterhoofd kan het niet mis gaan.

2. Borstels en rollen

Naast verf heb je ook borstels nodig. En ook daar zit volgens Jens heel wat kwaliteitsverschil op. “Goedkope borstels verliezen meer haren terwijl je aan het verven bent. Voor een gewone verfklus, dus zonder speciale effecten of structuur, gebruiken we voor muren en plafonds dezelfde borstels.” Al kan je voor een hoog plafond ook een borstel op steel gebruiken. Dat werkt net iets veiliger dan op een ladder staan als je dit niet gewoon bent.

3. Een goede voorbereiding

Het allerbelangrijkste voor een mooi resultaat? “Dat is een goede voorbereiding. Zorg dat je muren en plafonds verfklaar zijn door oneffenheden eerst weg te schuren. Daarna kan je alles afplakken met tape.” Zelf werkt Jens het liefst met gele afplaktape, ongeacht het merk. “Bij witte tape blijven er sneller lijmresten na op de ondergrond.” Van zodra je klaar bent met het afplakken, kan je starten. “Best werk je dan alle ruimtes waar je dezelfde kleur gaat aanbrengen, zoveel mogelijk tegelijkertijd af. Respecteer zeker ook de droogtijd van de verf. Wij raden minstens 24 uur aan. Dit is van belang voor de dekkende werking van de verf.”

4. Verftips

Ook voor het verven zelf heeft Jens nog wat praktisch advies. “Begin bijvoorbeeld altijd eerst met je plafonds. Daarbij komen er vaak kleine spatjes op de muren terecht. Het zou zonde zijn als je die dan al geverfd hebt. Rol ook altijd natte verf uit in een nat gedeelte. Zo vermijd je aanzetten. Bij muren moet je de verf ook van boven naar beneden helemaal afrollen.” Nog meer tips nodig? Die lees je hier.

Lees ook op Livios.be:

Badkamer verven? Hier moet je op letten

Zo hou je het gezond als je gaat verven

Buiten aan de slag met verf? Dit moet je weten

Bron: Livios