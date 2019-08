Zelf (ver)bouwen: op deze posten spaar je veel geld uit Redactie

07 augustus 2019

11u00

Bron: Livios 1 Livios Bouwen of renoveren is een enorme investering. Elke euro die je kan uitsparen is dus welkom. Maar op welke werken bespaar je het meest als je zelf de handen uit de mouwen steekt? En welke werken besteed je best uit aan een professional? Bouwen of renoveren is een enorme investering. Elke euro die je kan uitsparen is dus welkom. Maar op welke werken bespaar je het meest als je zelf de handen uit de mouwen steekt? En welke werken besteed je best uit aan een professional? Bouwsite Livios zoekt het uit.

Help je aannemer

Maar een klein deel van de (ver)bouwers doet echt alles zelf. Maar ook door je aannemer te helpen, bespaar je op werkuren. Hoe? Door bijvoorbeeld gevelstenen aan te brengen of stenen uit verschillende pakketten te mengen, stellingen te plaatsen, elektriciteitssleuven uit te slijpen, voegen uit te krabben, enzovoort. Er bestaan heel wat taken die je zelf vlug onder de knie hebt en waarbij je weinig mis kan doen.

Over het algemeen geldt: hoe arbeidsintensiever de werken, hoe groter de winst als je het zelf doet. Het metselwerk is zo’n kostenpost, terwijl de plaatsingskost van ramen nog geen 10% uitmaakt. Dat laat je best gewoon over aan je raambedrijf. Voor de kosten van een aannemer reken je gemiddeld op 40 euro per uur. Ook al doe je er zelf wellicht iets langer over, het aantal uren van de werken geeft je een idee van hoeveel je precies bespaart. Maak dus duidelijke afspraken met je aannemer. Zorg dat hij er rekening mee houdt in de offerte en denk aan een verzekering.

Lees ook: Problemen tijdens de bouw? Zo zorg je voor een zorgeloos bouwtraject

Technieken: bespaar meer dan 20.000 euro

Door de strengere eisen voor nieuwbouw en renovatie neemt de bouwkost jaar na jaar toe. Dat beseffen ook heel wat firma’s die de afgelopen jaren volop inzetten op zelfbouwpakketten. Dit zijn pakketten op maat waarmee je zelf verwarming, sanitair, elektriciteit en ventilatie kan installeren, inclusief opstart en controle door een specialist. Zo win je twee keer: je bespaart op plaatsingskosten en bent toch zeker van de kwaliteit.

Tip: Bespaar tot 20.000 euro door deze technieken zelf te installeren

Renovatie duurder dan nieuwbouw

Bij de renovatie van een bestaande woning ligt de kost van een aannemer over het algemeen hoger dan bij een nieuwbouw. Bij nieuwbouw vertrek je van een wit blad, terwijl een renovatie onvoorziene moeilijkheden kan opleveren. Een vakman inhuren is daarom vaak 30 tot 40% duurder dan bij een nieuwbouw. De kost van het materiaal en de toestellen blijft hetzelfde, dus je bespaart nog meer door bij een renovatie de handen uit de mouwen te steken.

Tip: Hoeveel kost een nieuwbouwwoning? Bereken het hier.

Afwerking: volg je interesses

Voor de afwerking wegen vooral materiaalkeuzes door. Kies je eenvoudige tegels of natuursteen? Grote tegels zijn duurder in aankoop en plaatsing. En de badkamer, betegel je die volledig of alleen de douchewand? Ook hier geldt: hoe meer werkuren, hoe meer je kan besparen. Voor een idee van de plaatsingskost doe je de prijs van de toestellen maal 2. Heb je voor 5.000 euro toestellen, dan kost je badkamer minstens 10.000 euro. Besef wel dat je het werk van een vakman meestal niet van de eerste keer evenaart.

Volg je interesses. Werk je graag met hout, maak dan je eigen meubels. Doe je liever grover werk, leg dan je terras aan. Overweeg een avondopleiding, bijvoorbeeld voor vloer- en tegelwerken.

Bespaar tot 70 procent met ruwbouw

Ruwbouw en afwerking zijn elk goed voor ongeveer 50 procent van de bouwkost. Tenzij je kiest voor een heel basic afwerking of juist een heel goed geïsoleerde en luchtdichte bouwschil. Dan loopt de kost op tot 60 à 70 procent. Met andere woorden: hier valt heel wat te besparen.

Zoek daarom een architect die open staat voor je plannen en kies voor een bouwsysteem waarvoor minder vakkennis nodig is. Dragende muren uit cellenbeton kan je bijvoorbeeld makkelijker zelf opbouwen, eventueel na een korte opleiding ter plaatse bij de fabrikant.

Wees wel niet overenthousiast: zelf je ruwbouw optrekken blijft iets voor onverschrokken handige harry’s met veel doorzettingsvermogen. Ook steun van de familie is onontbeerlijk. Want een extra handje hulp is altijd welkom. En terwijl jij op de werf staat, heb je niet veel tijd meer over voor andere zaken.

Tip: Hoeveel kost een goede architect?

Lees ook:

Besparen kant-en-klare houtskeletbouw uit Letland? Dit koppel deed het

Naomi renoveert loft met 23.000 euro. Het resultaat is prachtig

Ruben renoveert zelf herenhuis in Leuven: het resultaat is fenomenaal

Bron: Livios