Zelf technieken installeren? Zo bespaar je op je bouwbudget

12 november 2019

09u38 0 WOON. Jonge dertigers Jill en Davy begonnen een tijdje geleden aan hun nieuwbouwavontuur. Ze besloten om zelf een aantal technieken te installeren. Deze bewuste keuze bespaarde hen heel wat geld. Ondertussen woont het gezin met vier kindjes in het afgewerkte huis.

Snel overtuigd

Jill en Davy wisten al snel dat ze veel zelf wilden doen. “Vooral om budget te besparen”, zegt Davy. “Anders konden we nooit ons droomhuis bouwen. Volgens de offertes van aannemers konden we de prijs wel drukken door zelf aan de slag te gaan, maar we hebben toch getwijfeld. We hadden totaal geen ervaring. Wat als we vast zouden komen te zitten? Toen op een familiefeest de naam Easykit viel, ging het snel. We checkten de website, bekeken wat instructiefilmpjes en gebruikten de app ‘MijnBudget’ om de installatiekosten van de standaardtechnieken te berekenen. Een paar dagen later stonden we met onze plannen in de toonzaal.”

Vaste contactpersoon

Dat ze er zo vroeg bij waren, beklagen Jill en Davy zich allerminst. “Integendeel”, zegt Davy. “Onze persoonlijke Easykit-coach, Dieter, heeft ons meteen aangeraden het bouwplan aan te passen. Daardoor hebben we nog een eenvoudiger en goedkoper ventilatiesysteem kunnen installeren. Zo’n vaste contactpersoon is trouwens een grote geruststelling. Dieter gaf ons geduldig uitleg en beantwoordde al onze vragen. Ons buikgevoel zei dat het ons zo wel zou lukken. Een week later ontvingen we de offerte, en we waren verkocht.”

Service en assistentie, en toch besparen

Ook het praktijkgedeelte verliep erg vlot. “De moeilijkste klussen werkten we samen met een monteur van Easykit af”, zegt Davy. “Bovendien legde hij het verdere verloop van de werken nog eens uit, zodat we de volgende dag meteen zelf aan de slag konden. Eens je vertrokken bent, valt alles op zijn plaats. Maar zijn hulp en gereedschap hebben in het begin een groot verschil gemaakt. Ondanks die uitgebreide service en assistentie op de werf lag de prijs zelfs een stuk lager dan de meeste offertes die we van aannemers kregen.”

In goede en kwade dagen

Toch liep niet alles van een leien dakje. Davy: “Opeens kreeg ik de pomp van het regenwaterrecuperatiesysteem niet aan de praat. Ondanks alle aanwijzingen van Dieter en de klantendienst wilde het maar niet lukken. Toen de technicus van Easykit langskwam, vond hij meteen de boosdoener: een slechte koppeling. We hebben die opnieuw gemaakt en alles werkte. Wat had ik moeten doen, als ik die pomp in een doe-het-zelfzaak had gekocht?”

Talloze voordelen

Behalve budgetbesparing, hulp op de werf en een vaste contactpersoon heeft zelfbouw volgens Davy nog een pak troeven. “Toen we een van onze werken anders wilden aanpakken dan gepland, konden we bij Easykit probleemloos onze materialen inruilen. En als je alles zelf doet, werk je ook in je eigen tempo. Zo plaatsten we onze verwarming, ventilatie, het sanitair en een regenwaterrecuperatiesysteem wanneer het ons het best uitkwam. Een werkpunt voor Easykit? Extra technieken aanbieden. Zo kan je nóg meer besparen.”` Meer info: http://www.easykit.be/.