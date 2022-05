Zelf sierlijsten plaatsen: Johny uit 'Huis Gemaakt' geeft zijn tips om de klus te verlichten

Het is een van de meest frustrerende klussen: plafondlijsten plaatsen. En al zeker in een oude woning waar geen enkele muur recht lijkt te zijn. Waarom doen we het dan? Sierlijsten zijn puur een kwestie van smaak. Ze geven een ruimte extra cachet en in oude woningen met hoge plafonds is het een manier om de authenticiteit te bewaren. Enkele tips om de frustratie tegen te gaan.



Sierlijsten lenen zich voor het mooi wegwerken van indirecte verlichting en gordijnrails, maar ook voor het creëren van een 3D-effect op je deuren, muren of plafonds. Lees hier meer over alle mogelijkheden.

Materialen

De meest voorkomende materialen voor plafondlijsten zijn polystyreen (ook gekend als piepschuim of isomo) en gips, al vind je in de meeste doe-het-zelfzaken ook kroonlijsten in mdf. Met welk materiaal je aan de slag gaat, kies je uiteraard zelf. Dit zijn hun voor- en nadelen.

Isomo

+ Flexibel

+ Goedkoop: je vindt ze al vanaf 2 à 3 euro per lopende meter in de doe-het-zelfzaak

- Doordat ze zo flexibel zijn, zijn ze ook fragiel

- Moeilijk te plaatsen: deze sierlijsten moet je verlijmen. Gebruik je te veel lijm, zakken ze naar beneden, maar indien je te zuinig bent met lijm, hechten ze weer niet (goed)

- Lastig om te overschilderen

Gips

+ Eenvoudigere plaatsing met schroeven

+ Eenvoudig te overschilderen

+ Makkelijk te retoucheren met plamuur (bij niveauverschillen of minder goede aansluiting)

- (Veel) duurder: reken op zo’n 20 à 25 euro per lopende meter in de gespecialiseerde bouwwinkels waar je ze op maat kan laten maken

In beide gevallen geldt dat de prijs omhooggaat, naarmate je kiest voor bijzondere versieringen of rozetten (die meestal rond het lichtpunt zitten). Voor een goed resultaat laat je deze best plaatsen, want het verstek blijft vaak zichtbaar.

Enkele handige tips voor de plaatsing

• Alles begint bij het correcte materiaal. Je hebt een goede verstekzaag nodig, of een scherpe handzaag indien je met isomo werkt.

• Klop nageltjes net boven en onder een plafondlijst in isomo. Zo blijft die op zijn plaats zitten terwijl de lijm droogt.

• Maak een voorbeeld. Zaag bijvoorbeeld een houten lat in verstek die je als voorbeeld kan gebruiken om ook de lijsten onder de juiste hoek te zagen. Duid wel duidelijk aan wat boven en onder is, en voor en achter.

• Spiegel. Om te vermijden dat je boven je hoofd moet beginnen af te tekenen, kan je de vloer spiegelen aan het plafond. De hoek die je beneden in de linkerhoek zaagt, komt overeen met de hoek rechtsboven.

• Voorzie altijd voldoende materiaal. De kans op fouten is reëel, zeker in het begin, waardoor je wel wat verlies zal hebben.

Nog meer tips nodig? Dit stappenplan helpt je verder op weg.

