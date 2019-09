Zelf mollen vangen? Zo begin je eraan Redactie

06 september 2019

11u00

Bron: Livios Wordt jouw gazon geteisterd door mollen? En ben je die molshopen meer dan beu? Weet dan dat er heel wat middeltjes bestaan waarmee je mollen zelf uit je tuin kan verjagen of definitief kan bestrijden. Bouwsite Livios lijst ze op.

Weet dat mollen wel degelijk hun nut hebben. Ze voeden zich met allerlei schadelijke insecten die het op de wortels van planten gemunt hebben. Daarnaast zijn ze eveneens verlekkerd op slakken.

Stap 1: voorkomen en verjagen

Je kan mollen verjagen door de molshoop weer naar beneden te drukken. De gang vult zich zo met aarde. Nog een optie is je serre of gazon beschermen door gaas in te graven. Dit is wel een arbeidsintensieve klus.

Mollen verwijderen met geur

Mollen kunnen niet tegen felle geuren. In tuincentra en doe-het-zelfzaken zijn sterk geurende spullen te koop. De geur verspreidt zich snel en is zes tot acht weken werkzaam. Doe dit wel van zodra je de eerste molshopen opmerkt en zijn terrein nog niet zo groot is. Anders neemt het effect van de geurmiddelen af. Alternatieven om in de pijpen te leggen: mottenballen, ajuin, knoflook of een in ammoniak gedrenkte doek.

Er bestaan verschillende molonvriendelijke planten. De keizerskroon en de kruisbladwolfsmelk verspreiden een vervelende geur. Een 100% garantie op succes bieden deze plantjes wel niet.

Mollen verwijderen met geluid

De (blinde) mol beschikt over een uiterst sterk gehoor om zijn prooien te kunnen vangen, maar heeft bijgevolg een hekel aan veel lawaai. Het fluitende geluid van wind in flessen schrikt de diertjes fel af. De wind of zelfs maar een zacht briesje kan hier luid in tekeer gaan.

Graaf daarom om de één tot twee meter een fles zonder bodem in in de mollengang. De hals staat boven de grond uiteraard. In de handel bestaan ook apparaten op batterijen of zonne-energie die trillingen veroorzaken.

Stap 2: mol vangen

Ben je ten einde raad en helpt dit allemaal niet? Dan kan je iets drastischer te werk gaan. De meest toegepaste methode is de mol vangen met mollenklemmen.

Mollenklem gebruiken

Zet de klem op een plaats waar weinig mensen en dieren lopen, want zoals eerder gezegd is de mol niet gek op trillingen. Maak eerst voorzichtig de gang open. Verwijder steentjes en graszoden in de gang. Zet de opening van de klem in de looprichting van de gang. Laat hem ook eens afgaan om te kijken of stenen of takjes de klem niet kunnen blokkeren. Let op met je handen!

Draag handschoenen, want een mol hoort niet alleen goed, hij ruikt ook goed. Als hij je geroken heeft, zal hij de klem mijden. De grootste fout bij mollenklemmen is dat ze niet diep genoeg staan. De mol kruipt er dan onderdoor en raakt met zijn rug het plaatje niet dat de klem doet afgaan. Dek de klem zachtjes af met graszoden en grond. Er mag zeker geen licht in de gang terechtkomen. Zet vervolgens een emmer of een bloempot omgekeerd over de klem zodat niemand erover kan struikelen.

Mol vergassen

In de winkel zijn er ook rookpatronen op basis van fosfor te verkrijgen die je in de gangen kan leggen. Steek het patroon aan bij de ingang van de gang en het gas zal zich over de gangen verspreiden.

Mol uitgraven

Wie geduldig is, kan de mol ook uitgraven als deze opnieuw stoot. Trap daarvoor wel alle hopen plat. De meeste kans om een mol te zien stoten, heb je rond 8, 12 en 18 uur. De kans is groot dat hij in de buurt van merels en lijsters zit. Deze komen af op de wormen die door het lopen van de mol naar boven vluchten.

Als je de mol ziet stoten, steek je de spade of riek zo snel mogelijk in de hoop en haal je de mol omhoog. Wil je de mol laten leven, kan je hem in een emmer stoppen en elders terug loslaten. Pas wel op voor zijn scherpe tanden.

