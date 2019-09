WOON.LIVIOS Gesponsorde inhoud Zelf klussen met gipskarton in 4 eenvoudige stappen Aangeboden door Gyproc®

17 september 2019

14u57 0 WOON. Wil je een ruimte in je woning anders indelen, of een muur langs binnen extra isoleren of mooi afwerken? Met de gipskartonplaten van Gyproc® kan ook jij probleemloos deze klussen aan. Bovendien heeft Gyproc® een 4-stappenplan uitgewerkt, om snel tot een perfect resultaat te komen met de juiste materialen en technieken.

Stap 1: maak een draagconstructie

Gyproc® gipskartonplaten moeten bevestigd worden op een stevige drager. Hiervoor heeft Gyproc® een draagsysteem ontwikkeld op basis van Metal Stud® profielen. Deze kunnen makkelijk voor een bestaande wand aangebracht worden. Ze kunnen ook los van een muur geplaatst worden om bijvoorbeeld een ruimte opnieuw in te delen. Voor de uitbekleding van plafonds bestaat er een gelijkaardig systeem dat de naam PlaGyp® draagt. Gyproc® levert hierbij ook alle nodige hulpstukken en toebehoren, zoals schroeven, klemmen en een akoestische tape om het plafond en de wand geluiddicht te maken.

Stap 2: bevestig de gipsplaten

Maak eerst de keuze van de juiste platen in functie van de ruimte en de beoogde toepassing. Zo beschikt Gyproc® over waterbestendige gipskartonplaten voor natte ruimtes, zoals badkamers of wasplaatsen, en over extra stootvaste gipsplaten voor gebruik in bijvoorbeeld kinderkamers. Wil je het extra stevig en geluidwerend, dan kies je best voor de nieuwe Gyproc® Habito® platen. Deze zijn tot vijfmaal sterker dan de gewone gipskartonplaten. Voor de bevestiging van de platen zijn alle benodigde schroeven en schroefkoppelingen beschikbaar, net als ProLock Easy inbouwluiken voor inspectie van en/of werkzaamheden aan achterliggende kabels en netwerken. Voor een vlotte en mooi afgewerkte plaatsing kan je gebruikmaken van de Gyproc® kantenrasp en steekzaag.

Stap 3: voeg de naden

Waar twee platen samenkomen, heb je een voeg. Om achteraf een mooie en egale afwerking van de wand mogelijk te maken, moeten deze voegen zo effen en onzichtbaar mogelijk gemaakt worden. Naargelang de graad van oneffenheid ter hoogte van de voegen kan dit makkelijk opgelost worden door zelfklevende voegband en ABA-Joint Mix kant-en-klare voegpasta. Met de juiste hulpmiddelen, zoals het Gyproc® plamuurmes, handschuurder en spaarbord, ben je zeker van een professioneel ogend resultaat. Op de nieuwe verpakkingen staan trouwens ook over deze stap duidelijke instructies vermeld.

Stap 4:- bereid de afwerking voor

Breng een laatste fijne onderlaag aan met de Gyproc® schilder- of behangprimer voordat je start met het schilder- of behangwerk. Lijsten of verlichting ophangen is ook geen probleem met de speciale wand- en plafondpluggen van Gyproc®. Wanneer je Gyproc® Habito® platen gebruikt, kan je deze voorwerpen zelfs ophangen met spaanplaatschroeven met een diameter van 5 mm, geen speciaal gereedschap of pluggen meer nodig dus. Nu rest je enkel nog de verf- of behangborstel boven te halen… en te genieten van het mooie resultaat.

