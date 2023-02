Zelf je zekeringkast samenstellen? Deze tool van Elektramat.be helpt je op weg

Frederik en Céline waagden zich aan totaalreno­va­tie van hun woning uit 1929: “Elke dag werkten hier 15 mensen om alles rond te krijgen”

De burgerwoning van Frederik en Céline in Heverlee vierde haar 90ste verjaardag toen onze woonexpert Björn Cocquyt er in 2019 een bezoek bracht. En dat gebeurde in stijl, met dank aan de manier waarop het koppel ze renoveerde. Ze bewaarden de ziel van het huis en voegden er persoonlijke elementen aan toe. De liefde voor Afrika kon daarbij niet ontbreken.