Zelf je zekeringkast samenstellen? Deze tool van Elektramat.be helpt je op weg

Binnenkijker Kunstconsu­lent Edwin (38) gaf zijn burgerwo­ning een gewaagde ma­ke-over: “Mensen hoeven mijn interieur niet mooi te vinden”

Kunstconsultant Edwin van Trijp (38) nam zijn intrek in een statige burgerwoning uit de jaren dertig in het Gentse Miljoenenkwartier. Hij richtte het in met tal van tinten en stijlen waarbij antiek en design een verrassende combinatie vormen. “Een interieur moet vooral bij je passen, een beetje zoals een maatpak dat als gegoten zit”, vindt hij. Onze woonexpert Björn Cocquyt ging er een kijkje nemen in 2021.