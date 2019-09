WOON.LIVIOS Gesponsorde inhoud Zelf je woning (ver)bouwen? Je steekt er nog wat van op Aangeboden door Easykit

17 september 2019

14u46 0 WOON. De zelfbouwsector is aan een flinke opmars bezig. Het lage kostenplaatje van een zelfbouwpakket zit daar natuurlijk voor iets tussen, maar is niet de enige reden: je woning (ver)bouwen is een uitdagende en leerrijke ervaring. Meer en meer verbouwers zonder technische ervaring wagen zich aan dit avontuur. Ben jij klaar om in hun voetsporen te treden?

Belangrijkste tip: geloof in jezelf

Zelf je verwarming, ventilatie, sanitaire en/of elektriciteitsvoorziening plaatsen? Dat is een ander paar mouwen dan snel een stoel of kast van Ikea in elkaar steken. Maar met de service en ondersteuning die zelfbouwspecialist Easykit je biedt, is die opdracht al een pak eenvoudiger. Hun grootste tip? Geloof in jezelf: jij bent degene die de techniek installeert, weliswaar met ondersteuning. Twijfel je toch? Geloof dan je kameraad of collega die het wel al voor elkaar kreeg. Zo zie je maar: je hoeft geen geboren vakman te zijn om fier op je prestatie terug te kijken.

Bespaar én leer bij

Zelf je eerste woning bouwen of grondige renovatiewerken uitvoeren bespaart je zowat 50 procent van de normale kostprijs: een flinke duit! Zeker als je pas op eigen benen staat, kan je dat extra budget goed gebruiken. Maar dat is niet het enige voordeel: je leert ook een pak bij. Misschien komt die kennis je nog van pas, als je ooit een andere woning (ver)bouwt. En anders kan je er de volgende generatie wel mee helpen. Het is bovendien eens wat anders dan gaan sporten of naar de tv staren. Bij Easykit steek je dus niet alleen wat op, je spaart er heel wat mee uit. Van welke hobby kan je dat nog zeggen? Slim zelf bouwen? Iedereen kan het

“Had ik op voorhand geweten dat dat zo eenvoudig was…”: de medewerkers van Easykit horen het wel vaker. Een slim zelfbouwpakket dient net om het je makkelijker te maken. Bovendien sta je er nooit alleen voor. Easykit begeleidt je gedurende het hele proces. Je persoonlijke Easykitcoach volgt je project op, een vakman biedt je hulp op de werf en achteraf worden eindcontroles, onderhoudswerken en eventuele herstellingen uitgevoerd. Je doet dus alles zelf, terwijl je van de professionele ondersteuning van Easykit geniet. Van service gesproken!

In je eigen ritme

Het leuke aan zelf je verwarming, ventilatie, elektriciteits- of sanitaire installatie plaatsen, is dat je het tussendoor kan doen terwijl je je focus op grotere werken legt. Tijdens een weekend of op een paar doordeweekse vrije avonden kan je al bergen werk verzetten. Je hoeft bovendien niet op de aannemer te wachten om voorbereidingen te treffen voor de volgende stap. Zo beheer je zelf je agenda en kan je een pak vlotter en flexibeler te werk gaan.

Wil je weten hoeveel je kan besparen op je (ver)bouwproject? Bereken zelf je budget op www.easykit.be/bereken-je-budget.