Zelf je keukenkruiden en bloemen drogen? Zo doe je dat

vtwonenVind je het zonde om je prachtige tuinbloemen na de bloeitijd dood te laten gaan? Geef ze dan een tweede leven met de tips van vtwonen.be . Door ze te drogen en als decoratie in huis te zetten, kun je er nog maanden van genieten. Hetzelfde geldt voor je kruiden: in gedroogde vorm kan je ze doorheen de seizoenen blijven gebruiken in je gerechten.

De beste plaats om bloemen en kruiden te drogen is in een droogkast, maar aangezien niet iedereen die heeft staan, bundelen we hieronder een aantal opties die je zonder speciaal gereedschap kan uitvoeren.



Kruiden drogen

De makkelijkste manier om kruiden te drogen, is door ze op een droge, donkere, luchtige en warme plaats te leggen. Dit kan bijvoorbeeld op zolder. Leg de kruiden op een oud vliegenraam en plaats dit tussen twee stoelen, zodat de kruiden ook van onderaf genoeg lucht krijgen.

De kruiden zijn goed gedroogd wanneer de blaadjes en stelen gemakkelijk breken. Bewaar ze in een papieren zak en gebruik de gedroogde kruiden binnen een jaar, zodat hun smaak behouden blijft.

Heb je iets minder geduld, maar beschik je wel over een heteluchtoven, dan kun je de kruiden ook hierin drogen. Zet de oven op 35 graden Celsius. Plaats een kurk of een opgevouwen theedoek tussen de deur, zodat het vocht kan ontsnappen. Op deze manier duurt het drogen ongeveer vier tot vijf uur.

Bloemen drogen

Bloemen kun je op allerlei manieren drogen. Ondersteboven, vlak, met glycerine of in de oven. Onderstaande manieren zijn het best voor de populairste tuinbloemen:

• Hortensia en dahlia: deze bloemen kun je het best ‘luchtdrogen’ in water, ook wel de verdampingstechniek genoemd. Snij de dahlia op een droge dag, net voordat ze volledig geopend is. Wacht met de hortensia tot de bloemen droog zijn geworden aan de plant. Zet de bloemen in een vaas met vijf centimeter water op een donkere, droge en luchtige plek. Als het water is verdampt, maar de bloemen nog niet droog zijn, vul de vaasjes dan bij. Net zo lang tot de bloemen helemaal gedroogd zijn.



Volledig scherm © Getty Images

• Lavendel: deze geurige stengels kun je het best ondersteboven drogen. Ook hiervoor is een droge, donkere, warme en luchtige ruimte nodig. Snij de lavendel ‘s ochtends af en bespuit met een beetje haarlak. Haal de overtollige blaadjes van de steel en bind de takken bij elkaar met een elastiekje. Zorg dat de bloemhoofden niet te dicht op elkaar zitten, zodat iedere stengel goed kan luchten.



Volledig scherm Lavendel. © Getty Images

Lees ook:

