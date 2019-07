Zelf je huis bouwen? Hou hier zeker rekening mee Redactie

08 juli 2019

11u00

Bron: Livios 0 Livios Door zelf mee te bouwen aan je huis, krijg je meer gedaan met je beschikbaar budget. Maar toch vlieg je best niet al te enthousiast in dit avontuur. Zeker niet als je nog geen ervaring hebt met (ver)bouwen. Hou daarom rekening met deze tips van Door zelf mee te bouwen aan je huis, krijg je meer gedaan met je beschikbaar budget. Maar toch vlieg je best niet al te enthousiast in dit avontuur. Zeker niet als je nog geen ervaring hebt met (ver)bouwen. Hou daarom rekening met deze tips van bouwsite Livios

Af en toe kom je mensen tegen die trots vertellen dat ze hun huis helemaal zelf gebouwd hebben. Het grootste voordeel van deze keuze, is dat je enorm veel uitspaart op arbeidsuren. Deze duurste kostenpost is goed voor tienduizenden euro’s. Maar het plaatje ziet er net iets minder rooskleurig uit als je ook je eigen uren in rekening brengt. Want denk eraan: zelf bouwen kost naast bloed, zweet en tranen ook gigantisch veel tijd.

Tip: Dit zijn de duurste kostenposten van een nieuwbouw.

Voor weinigen weggelegd

Je mag bovendien niet te licht gaan over de technische kant van de zaak. Om helemaal zelf te bouwen, moet je al een goed geïnformeerde techneut zijn met een flinke dosis zelfvertrouwen. Hou er rekening mee dat je zelf (mee) verantwoordelijk bent bij ongevallen tijdens de bouwwerken of bij constructieproblemen achteraf. Hoe bewonderenswaardig het ook is, helemaal zelf bouwen, blijkt slechts voor weinigen weggelegd. Dat blijkt ook uit de cijfers: in Vlaanderen bouwt amper 3 procent van de bouwers zijn huis helemaal zelf. Dat blijkt uit het Grote Woononderzoek van de Vlaamse overheid (2015), waarvoor 10.000 gezinnen ondervraagd werden.

Maak goede afspraken

Maar laat je daardoor niet afschrikken, want aan de andere kant kiezen ook steeds meer mensen ervoor om een gedeelte van de bouw- of renovatiewerken zelf in handen te nemen, zoals de vloer- of elektriciteitswerken. Dat is meestal wel haalbaar en kan je ook een flinke besparing opleveren.

Lees ook: Elektriciteit afgekeurd? Dit zijn de meest voorkomende fouten!

Afbraakwerken

Bij een renovatie zijn de afbraakwerken een eerste grote besparingspost. Uit een recente enquête van de bouwsite Livios en Het Laatste Nieuws bleek dat meer dan zes op de tien verbouwers zelf de afbraakwerken voor hun rekening nemen. Op zich is dat geen probleem, maar maak hierover goede afspraken met je aannemer(s). Wie zorgt er voor de bouwcontainer? En welke afbraakwerken moeten zeker gebeurd zijn voordat de aannemer begint met zijn werken? Lees hier welke fouten je absoluut moet vermijden bij afbraakwerken.

Veiligheid voorop

Denk ook aan je veiligheid: het uitkappen van een schouw of dragende muur is minder onschuldig dan je misschien denkt. Als je niet oplet, breng je de stabiliteit van je woning in gevaar. Schakel daarom bij de minste twijfel een expert in. En pas op voor gevaarlijk afval. Als je een oud huis verbouwt, is de kans groot dat je te maken krijgt met asbest.

Tip: Doe-het-zelf: asbest verwijderen met speciaal zelfbouwpakket

Planning

Ook tijdens de bouwwerken zelf moet je goede afspraken maken met je architect, aannemer of sleutel-op-de-deurbedrijf. Meestal hebben zij er geen problemen mee dat je bepaalde werken zelf uitvoert, maar het is dan wel belangrijk dat je rekening houdt met de planning. Wil je zelf de isolatie aanbrengen van je houtskeletbouw, of de elektriciteitsleidingen uitslijpen, dan zal je ervoor moeten zorgen dat je werk binnen een bepaalde tijd afgerond is om de voortgang van je bouwproject niet in het gedrang te brengen.

Zelfbouwpakketten

De laatste jaren pakken steeds meer bedrijven uit met kant-en-klare pakketten voor zelfbouwers. Hiermee kan je zelf bepaalde werken uitvoeren onder begeleiding van een specialist. Het idee achter zelfbouwpakketten is heel eenvoudig. Je koopt een pakket om zelf je elektriciteitskast in elkaar te steken. Alle materialen zijn aanwezig en jij moet alleen nog voor het juiste gereedschap zorgen. Met behulp van de bijgevoegde instructies, steek je zelf alles in elkaar. Een erkend technicus van de zelfbouwfirma komt je installatie opstarten, controleren en achteraf ook onderhouden.

Het voordeel van deze manier van werken?

Je wordt begeleid gedurende het hele proces, terwijl je toch flink bespaart. Met de technieken alleen al zou je volgens specialisten tot 20.000 euro kunnen besparen. En dan zwijgen we nog over de rest van de afwerking, zoals de vloer-, verf- en behangwerken. Bovendien maken veel zelfbouwfirma’s zich sterk dat je helemaal geen ervaren klusser moet zijn om hun pakketten te installeren. Voor elke technische post bestaan er tegenwoordig kant-en-klare zelfbouwpakketten.

Bereid je voor!

- Volg je interesses: zonder enige ervaring zinkt de moed je soms al snel in de schoenen. Volg daarom in eerste instantie je interesses, anders hou je het niet vol. Werk je graag met hout? Dan kan je misschien het binnenschrijnwerk voor je rekening nemen. Ben je elektrisch onderlegd, dan kun je op de elektriciteit al heel wat besparen.

- Volg een opleiding: er bestaan allerhande avondopleidingen. Tegelen, vloeren of een badkamer installeren: je leert het allemaal in het volwassenenonderwijs. En voor bepaalde producten bieden fabrikanten infosessies aan, of online plaatsingstips.

- Vraag raad aan specialisten: twijfel je tussen verschillende materialen, vraag dan raad aan een specialist, bijvoorbeeld je architect of materiaalhandelaar. Ook aanbieders van zelfbouwpakketten kunnen je goed adviseren.

- Leg jezelf geen druk op: het is moeilijk om in te schatten hoeveel tijd de werken in beslag zullen nemen. Probeer jezelf dan ook geen al te strakke deadline op te leggen, want dat zorgt meestal alleen maar voor frustratie.

Lees ook

Vlamingen willen Europa veroveren met bouwpakketten

Zelf elektriciteit leggen? Volg dit ultieme stappenplan

Dit zijn de grootste fouten bij het installeren van sanitair

Kan jij nieuwbouw betalen? Bereken hier de kostprijs

Bron: Livios