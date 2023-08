Zelf je buitengevel schilderen? Op dit budget moet je rekenen: “In veel gevallen volstaat zelfs één afwerkingslaag”

LiviosDoor je gevel te schilderen, krijgt je woning een frisse, nieuwe look. Het is bovendien een stuk goedkoper dan een gevelrenovatie. Maar hoe kies je de geschikte verf? En komt jouw gevel wel in aanmerking voor een vers laagje? Bouwsite Livios vroeg Jan Degezelle, kennismanager bij colora, om enkele tips en tricks.

Kan je jouw gevel schilderen?

In principe kan je zowat elke gevel schilderen. Maar er zijn natuurlijk enkele aandachtspunten om rekening mee te houden. De ondergrond bijvoorbeeld. Spreken we over gewone baksteen, zijn het geglazuurde tegeltjes, is het beton of een minerale pleister? Dat is vrij belangrijk voor het type verfsysteem.

En dan hebben we het nog niet over vocht, barsten, vervuiling of isolatie. Herstel daarom zeker eerst schade aan de muur alvorens te beginnen schilderen. Maar, geen nood: met het correcte advies en de juiste ingrepen kan je zowat elke ondergrond onder handen nemen.

Zijn er bepaalde gevels die je niet mag schilderen?

Een minerale pleister kan bijvoorbeeld zo poederig zijn dat hij niet meer draagvast is. De verf kan dan onmogelijk goed hechten. Het is volgens Jan Degezelle sowieso steeds oppassen met bezettingen of oude behandelingen met materiaal op kalkbasis. Hier is een nauwkeurige inspectie van de ondergrond noodzakelijk. Is schilderen niet mogelijk? Dan bestaan er alternatieven zoals bijvoorbeeld houten gevelbekleding en schaliën.

Wat met een na-geïsoleerde spouwmuur?

Het na-isoleren van spouwmuren heeft als gevolg dat water dat van buitenaf in de gevelsteen terechtkomt niet meer via de spouw weg kan. Het buitenblad komt zo natter te staan dan voorheen. De vochthuishouding van je gevel verandert, en dus is het oppassen met het verfsysteem om afbladdering te voorkomen.



Buitengevelisolatie is een efficiënte isolatietechniek, die tegelijk de kans biedt om je woning een nieuwe look te geven: er zijn verschillende systemen om buitenmuren te isoleren.

Hoe schilder je een gevel?

Je hebt twee mogelijkheden. Degezelle: “Eén: kiezen voor een verfsysteem dat sterk dampdoorlatend is. Zo raakt het vocht in de steen sneller dan met een klassiek verfsysteem, langs dezelfde manier, terug naar buiten. De tweede optie is kiezen voor een verfsysteem dat heel watervast is. Met andere woorden een systeem dat geen invloed ondervindt van het verhoogde vochtgehalte in het buitenblad.”

“Hou er wel rekening mee dat geen van beide opties met 100 procent zekerheid mogelijke vorstschade uitsluiten. Dat hangt af van de kwaliteit van de baksteen. En dat is vooraf vrij moeilijk te controleren.”



Wat als je na-geïsoleerde gevel al geschilderd is?

Dan is het kwestie van bij de fabrikant na te vragen of het aanwezige verfsysteem ofwel voldoende watervast ofwel voldoende dampdoorlatend is. In dat laatste geval moet de sd-waarde lager zijn dan of gelijk aan 0,05. Deze waarde duidt aan hoeveel weerstand een materiaal biedt tegen waterdamp. Concreet: hoe hoger het cijfer, hoe meer weerstand.

Hoe bereid je je gevel voor?

Degezelle merkt op dat de ondergrond sowieso draagvast en vuilvrij moet zijn. Dus verwijder eerst groenaanslag, en vervang losse of verpoederde voegen. Plaats daarna een geschikte grondlaag. Die zorgt voor een betere hechting op de ondergrond, een verhoogde vochtbestendigheid en een betere verdeling. Laat je de primer bovendien aankleuren, dan kan je vaak een eindlaag uitsparen.

Hoe onderhoud je een geverfde gevel?

Als de opbouw van de verschillende verflagen tot op vandaag in orde was, kan je na beoordeling van de bovenste laag - en een aangepaste voorbereiding - doorgaans gewoon de gevel opfrissen met nieuwe verflagen. Geen verpoedering of groenaanslag? Dan volstaat het volgens Degezelle zelfs vaak om de gevel klassiek te reinigen met een tuinslang en eventueel met een neutraal reinigingsmiddel.



Welke verfsoorten zijn geschikt voor je gevel?

Klassieke gevelverf bestaat doorgaans uit een acrylaatbasis. Een kwalitatieve gevelverf moet vanzelfsprekend vochtbestendig en ‘buitenduurzaam’ zijn. Een beperkte vuilaanhechting zorgt ervoor dat de gevel lang mooi blijft.

Je kan kiezen uit tal van verftypes, afhankelijk van de ondergrond en naargelang je persoonlijke voorkeur. Zo bestaan er minerale verven, siloxaanverven, fysisch drogende verven, naast nog vele andere soorten. Elk verftype heeft verschillende kwaliteiten. Dus het is niet slecht om eerst advies te vragen.

Wat is de prijs per m² om je gevel te schilderen?

“Als je uitgaat van één laag primer en twee lagen afwerking, kom je ongeveer aan 9 euro per vierkante meter voor een klassieke, kwalitatieve gevelverf. Maar in veel gevallen volstaat zelfs één afwerkingslaag,” besluit Jan Degezelle.

