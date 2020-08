Zelf je brievenbus metselen? Kinderspel met deze tips Redactie

Het is niet alleen mooi om naar te kijken, een gemetselde brievenbus is ook leuk om zelf te maken. Dat laatste is niet zo moeilijk, en al zeker niet met de hulp van dit stappenplan van bouwsite Livios. Tip: maak je brievenbus uit dezelfde baksteen als je woning, zo ben je zeker dat ze niet afsteekt tegenover de rest van de omgeving.

In dit stappenplan maken we gebruik van een voorgebouwd brievenkastje. Uiteraard kan je de opening van je brievenbus ook zelf metselen. Zorg er dan voor dat de brievensleuf minstens 22 cm lang en 3 cm hoog is, en zich op een hoogte tussen 80 en 150 cm bevindt. Plaats de brievenbus ook zo dicht mogelijk bij de straat.

Stap 1: fundering gieten

In de handel vind je brievenkastjes in de meest uiteenlopende stijlen. De uiteindelijke grootte en vorm van je brievenbus is dan ook sterk afhankelijk van de grootte en vorm van je brievenkastje. Hou ook rekening met de afmetingen van de stenen om de grootte van je brievenbus te bepalen. Zo voorkom je het overbodig afkorten van stenen.

Giet een fundering van 10 cm dik in een houten bekisting en zorg ervoor dat de fundering aan elke zijde ongeveer 10 cm breder is dan de brievenbus die erop komt.

Stap 2: metselwerk voorbereiden

Leg de eerste rij stenen uit op de fundering en teken ze af met krijt. Zo weet je meteen ook de juiste maten voor de houten dekplankjes. Schroef op de vier hoeken van de brievenbus een houten lat tegen de bekisting van de fundering. Hierop duid je met behulp van een zelfnivellerende laser de verschillende rijhoogtes aan. Als metselkoord gebruik je een elastiek die je rond de houten latten spant.

Stap 3: metselen

Span de elastiek op de eerste rijhoogte en metsel de eerste rij stenen. Vooraleer je aan een volgende rij begint, span je de elastiek af op de volgende rijhoogte. Plaats een waterkeringsfolie zodra de stenen boven het grondniveau (maaioppervlak) uitkomen. Zo voorkom je dat de stenen vocht uit de grond opzuigen en verkleuren.

Metsel verder over de waterkeringsfolie. Je kan eventueel een uitsparing open laten voor verticaal metselwerk. Dat breekt het monotone aanzicht van je brievenbus. Maak op de gewenste hoogte ook een uitsparing om het brievenkastje in te plaatsen. Zet hiervoor het kastje even op zijn toekomstige plek om te weten welke ruimte je moet openlaten. De stenen slijp je op maat met een haakse slijpschijf.

Stap 4: brievenkastje plaatsen

Breng mortel aan op het metselwerk waarop het brievenkastje zal rusten en positioneer het brievenkastje op zijn plaats. Met plankjes uit cederhout kan je zowel het brievenkastje als de rest van de brievenbus relatief goedkoop bedekken. Je kan eventueel ook blauwe hardsteen op maat laten zagen. Lijm de plankjes vast op het brievenkastje en de rest van de brievenbus met waterbestendige montagelijm. Controleer of de plankjes allemaal perfect waterpas liggen.

Stap 5: afwerken

Als de mortel voldoende hard is, kan je de voegen uitkrabben. Doe dit in een V-vorm, zo kan de voegmortel straks beter hechten. Nu kan je voegmortel in de voegen aanbrengen. Je kan zelf voegmortel mengen, maar om er zeker van te zijn dat je geen kleurverschillen krijgt, gebruik je best kant-en-klare voegmortel. Borstel de brievenbus na het voegen even af om overtollige voegmortel te verwijderen. Ten slotte geeft je de finale toets aan je brievenbus door je huisnummer te bevestigen met montagelijm.

