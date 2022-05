Zelf je badkamer verbouwen? Johny uit ‘Huis Gemaakt’ legt uit waar je zeker op moet letten

Bij de renovatie van de badkamer kan er waarschijnlijk het meeste mislopen. De badkamer is namelijk een vochtige ruimte, waar water vaak kwistig in het rond spat. Elektriciteit, waterdichtheid en verluchting zijn dan ook drie zaken waar je goed bij moet stilstaan.

Je badkamer renoveren? In deze volgorde pak je de werken best aan

Elektriciteit

Water en elektriciteit gaan niet samen. Water is namelijk een goede geleider voor elektrische stroom en verhoogt dus het risico op elektrocutie. En laat er nu aan water geen gebrek zijn in de badkamer. Dat is ook de reden waarom er in het AREI (Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties) specifieke richtlijnen staan voor de badkamer.

Zo moet het stroomcircuit in de badkamer extra beveiligd zijn met een differentieelschakelaar van 30 mA, moeten schakelaars dubbelpolig zijn, dient een metalen bad geaard te zijn en is het voor stopcontacten en schakelaars verplicht bepaalde afstanden te respecteren ten opzichte van het bad en de douche.

Waterdichtheid

Water baant zich heel makkelijk een weg overal doorheen. Op plaatsen waar het niet kan uitdrogen, ontstaan vochtplekken en schimmel, en tast het zo materialen aan. Een goede waterdichte afsluiting rond de douche, het bad en de wastafel is dan ook cruciaal. Hier bestaan gelukkig heel wat hulpmiddelen voor. Voor je een wand betegelt, plaats je eerst een waterdichtingsdoek die je verlijmt op de ondergrond. Daartegen komen dan de tegels.

Niet sponsen

Vertrek je van een bakstenen muur, dan moet die eerst gecementeerd worden voor je het waterdichtingsdoek plaatst. Bestaan de badkamerwanden uit cellenbeton, (groene!) gipskartonwanden of een ander waterzuigend materiaal, dan moet je eerst een primer aanbrengen en vervolgens pas de lijm. Laat je de muren bepleisteren, vraag de stukadoor dan om de te betegelen oppervlakte niet te ‘sponsen’ (vlak maken, maar niet glad afwerken). Dat laat immers een film achter waardoor de lijm kan lossen.

Tips voor een optimaal resultaat

• Zorg dat de ondergrond goed droog is voor je de lijm aanbrengt.

• De lijm zelf moet wel nog vochtig zijn voor het waterdichtingsdoek ertegen komt.

• Vermijd luchtbellen.

• Twee aansluitende doeken moeten elkaar minstens 10 cm overlappen.

• Laat het doek ook over de rand van het bad of douchevloer komen. Nadat de tegels zijn geplaatst kan je het overschot wegsnijden. Doe dit loodrecht op de rand, niet op de muur, anders riskeer je met een speling te zitten waartussen het water alsnog weg kan.

• Kit goed af.

• Voeg alles goed op. Ter hoogte van het bad en de douche kan je eventueel epoxyvoegsel gebruiken. Het biedt een betere garantie op succes, maar is wel een stuk duurder (tot drie keer de prijs van gewoon voegsel).

Extra advies

• Door de bad- of doucherand die tegen de muur aanleunt ook te kitten, bouw je een extra beveiliging in.

• Zorg dat je overal in de badkamer sanitaire kit gebruikt: tussen de wand- en vloertegels, rond de wastafels, ter hoogte van douche en bad…

Verluchting

In de badkamer is het vaak warm en vochtig. Een goede verluchting is dan ook essentieel om problemen te vermijden. Hou hier dus zeker rekening mee. Een klein raam biedt misschien wel weinig inkijk, maar zal je niet helpen om voldoende te verluchten. Ga dus voor een groter raam dat je helemaal kan openzetten. Vervang je de ramen niet, overweeg dan een ventilatiesysteem in de badkamer. Er bestaan tegenwoordig goede decentrale oplossingen.

